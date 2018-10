Con Decreto del Presidente della Regione è stato ufficialmente sciolto il Consiglio comunale di Mascali. E’ stato pertanto nominato commissario straordinario, il dott.Carmelo Messina, funzionario in servizio presso il Dipartimento autonomie locali della Regione Sicilia, in sostituzione del Consiglio comunale di Mascali fino alla scadenza dell’organo ordinario. Il funzionario regionale prende il posto del commissario straordinario uscente, dott.Vincenzo Raitano, che era stato nominato, transitoriamente, per la gestione del Comune di Mascali in sostituzione del Consiglio comunale sospeso ai sensi del decreto del 27 agosto scorso, dopo la mancata approvazione del Rendiconto 2016. Proprio ieri, il commissario Raitano, quale ultimo atto di sua competenza, ha approvato il Bilancio pluriennale 2018-2020.“Prendiamo atto del decreto presidenziale – afferma il sindaco di Mascali, Luigi Messina - che è un atto preventivato e inevitabile che, comunque, per colpa di alcuni consiglieri priva il territorio di un importante organo che è il consiglio comunale, venendo a mancare quell’ulteriore raffronto che poteva essere positivo se avessero lavorato solo nell’interesse della collettività. Oggi con la presenza del commissario unico proseguiremo l’attività amministrativa, nel solco tracciato dal commissario Raitano che ringrazio per il proficuo e attento lavoro svolto”.