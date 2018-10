, frequentata da circa 40 bambini, è stata infatti danneggiata dalle recenti ondate di maltempo, tanto che, lo scorso 15 ottobre una parte del soffitto è crollata nella stanza del fasciatoio. Un danno che si somma alle infiltrazioni e alle condizioni non certo perfette dell'impianto elettrico. Come denunciano i due esponenti politici. "L'umidità è presente in molti ambienti -affermano - le prese sono scoperte, o ricoperte da scotch e disegnini, per evitare che i bimbi le tocchino. Non è possibile - proseguono i due - garantire la sicurezza in queste condizioni".comunale che aveva assicurato tempestività nella messa in sicurezza. "Gli operai sono venuti ma non hanno risolto nulla - affermano i due. Io sono mamma - sottolinea la consigliera Lo Piano - e provo vergogna nel vedere una scuola pubblica ridotta così". L'asessorato ai servizi sociali, retto da Giuseppe Lombardo, ha però tempestivamente informato e sollecitato le Manutenzioni, scrivendo più volte ai dirigenti, ma a quanto pare, si è reso necessario prima sistemare la parte esterna per poi sostituire il controsoffitto.. Si è provveduto prima a lavorare sulla causa dell'infiltrazione, e oggi gli operai stanno provvedendo a sostituire il controsoffitto. Lunedì - assicura - tutto sarà ripristinato". Ci sarà da attendere ancora, invece, per quanto riguarda la sistemazione dell'area esterna, in questo momento interdetta ai bambini per via della presenza di fango e di pozzanghere, la direzione Ambiente interverrà nei prossimi giorni. "È un peccato avere strutture del genere male utilizzate - commenta uno dei genitori. I bimbi, anche di fronte il grande spazio esterno, stanno sempre al chiuso, e questo è un peccato".