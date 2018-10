Il Parco Commerciale I Portali compie undici anni

si spalancarono verso i tanti clienti che sarebbero diventati non solo acquirenti bensì frequentatori assidui e affezionati, persone di casa, gente di famiglia, e che in famiglia vuole trascorrere il tempo libero e per quello stesso nucleo familiare sceglie di recarsi ai Portali, perché non semplice galleria commerciale, ma un vero e proprio family entertainment.in procinto di far partire i suoi festeggiamenti, il tema ricorrente sembra essere il cinema. Ad inaugurare la grande festa, infatti, è proprio il Cinestar che il 25 Ottobre proietterà gratuitamente il film SMALLFOOT, in doppio spettacolo, alle 16:15 e alle 20:15. Sempre giovedì, per il grande opening, approderà in galleria una giovane web star, Marco Cellucci, per un meet and greet che strizza l'occhio a bambini e adolescenti, ormai appassionati di youtuber ed influencer sempre più giovani ma popolari., però, non poteva mancare la torta inaugurale con tanto di chef e brigata direttamente dall'Hotel Diamond Naxos di Taormina. Si prosegue venerdì 26 dalle 17:30, con tre repliche del Musical "Cinema in Love". Un vero tributo alle storie più romantiche della filmografia mondiale, con attori e ballerini che si esibiranno live davanti ad un pubblico da stupire.con "La Dolce Vita Party", dalle 17:00 in galleria si respirerà l'ambientazione anni '50 – '60, l'epoca del boom economico e dei grandi successi in bianco e nero. Acrobati in galleria, live band per un coinvolgimento musicale, ballerini, degustazioni e molte altre sorprese che il cliente incontrerà un po' per caso, un po' per scherzo passeggiando in galleria. Un tema dedicato ai nostalgici e ai cinefili, quello della Dolce Vita ma che si apre alle nuove generazioni, con la presenza della youtuber siracusana Corinne Mantineo, autrice del libro "La vita segreta di un unicorno" e che presenterà ai suoi fan proprio sabato. Infine, per concludere in grande stile, non poteva mancare un grande classico Disney, in versione musical., grandi e piccini rivivranno la storia della bella Ariel nel musical "La Sirenetta", con musiche e scenografie fedeli al grande cartone animato che ha incantato intere generazioni. Non resta che segnare in agenda tutti gli appuntamenti e partecipare ad un Anniversario da Oscar, al Parco Commerciale I Portali!