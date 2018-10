"I dipendenti della base che curano gli alloggi - spiega Tony Fiorenza della Cisasc Cisl - che prestano servizio da decine di anni, rischiano di perdere il posto. L'intenzione della base - continua - è quella di esternalizzare parte del servizio".circa 15 sono a rischio. "Il comando vuole dare in appalto parte del servizio - continua Fiorenza - ma non ci sono motivazioni valide: anche perché non hanno ridotto i fondi, sono in attivo di un paio di milioni di euro. Non si capisce perché - continua - ma pare sia volontà del comando di Napoli". Per questo, i lavoratori hanno protestato di fronte la prefettura nella speranza che il Prefetto interceda.