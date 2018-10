L’ordinanza è stata determinata dalle cattive condizioni del fondo stradale, che è stato danneggiato dalla recente alluvione. In attesa di realizzare interventi di manutenzione straordinaria, la strada sarà percorribile soltanto dai residenti e dai proprietari dei fondi agricoli, che potranno percorrerla ad una velocità massima di 20 chilometri l’ora, con divieto di far transitare i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate. In caso di pioggia anche per i residenti vige il divieto di transito pedonale e veicolare.

Il percorso alternativo è lungo la strada statale 385 e la strada provinciale 201.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada vigente.