. Un’occasione importante per sensibilizzare le donne auspicando visite e controlli medici; con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Melilli (Sr), il Filo della Vita organizza nella giornata di domenica 28 ottobre alle ore 10 la Camminata in rosa, appuntamento che si concluderà con un flash mob.per cento già colpite da malattia e il 20 per cento donne desiderose di donare il proprio tempo al prossimo. Lo scopo principale dell’associazione è comunicare l’importanza della prevenzione alle donne e sostenerle nel post-operatorio. “Ancora oggi - afferma il Presidente “Il Filo della vita, dott. ssa Enza Marchica - lo screening è percepito in modo diverso nelle diverse aree italiane.sud partecipano, purtroppo, con minore entusiasmo ed assiduità e, forse, una parte di responsabilità va alle istituzioni non ugualmente impegnate su questo fronte. Quale servizio vuole dare l’associazione che presiede? “Vogliamo incoraggiare il mondo femminile a conoscere ed a controllare il proprio corpo, perchè la prevenzione gioca un ruolo fondamentale nella battaglia contro questa patologia. Soprattutto per le donne che hanno già avuto casi in famiglia, per spronarle ad una diagnosi precoce. E poi - aggiunge - sentiamo l’obbligo di sensibilizzare le istituzioni affinché anche le donne del sud possano avere un accesso facilitato alla prevenzione”.più numerose consociate, impegnate in molteplici iniziative, tra cui incontri divulgativi, seminari, raccolte fondi, laboratori creativi, campagne condotte insieme ad altre 130 associazioni presenti sull’intero territorio nazionale. “Il messaggio che vogliamo trasferire - conclude - é di non rimandare i controlli e, soprattutto, di non aver paura a farli perché la prevenzione puó salvare la vita. Organizziamo visite gratuite, grazie ad Humanitas Centro Catanese di Oncologia che mette a disposizione sia ambulatori che la professionalità di medici volontari”. La camminata avrà inizio alle ore 10 da piazza San Sebastiano, a Melilli (Sr).