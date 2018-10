per il rifacimento ella pavimentazione della tratta tra Giarre ed Acireale in direzione Catania, la cui conclusione è preventivata per il 21 dicembre, e quelli di manutenzione delle opere in verde della tratta compresa tra Messina e Calatabiano in entrambe le direzioni di marcia, il cui fine cantiere è programmato per il 22 gennaio 2019. I lavori saranno eseguiti senza interrompere la circolazione, in orario diurno e nelle ore notturne. Le manutenzioni saranno effettuate parzializzando, di volta in volta, le corsie di marcia, di sorpasso e di emergenza. In corrispondenza dei cantieri la viabilità è soggetta al limite di velocità di 60 km/h ed al divieto di sorpasso. In loco segnaletica con indicazione lavori e deviazioni. Le ditte esecutrici sono per la pavimentazione la Cie Costruzioni innovative etnee srl, di Calatabiano, e per il verde Lipari Francesco srl, di San Filippo del Mela (Messina)