E in effetti Orazio Coco, finito in manette due sere fa dopo una perquisizione nella sua abitazione al viale Moncada 21 , di guai con la giustizia ne ha avuti ma diversi anni orsono. Precedenti per rapina risalenti nel tempo, quindi. Un profilo (quasi) perfetto per nascondere le riserve di fuoco di qualche boss o nuova leva criminale di Librino. E visto il tritolo trovato a casa di Coco, chi ha commissionato di custodire il mini arsenale, composto anche di una paletta con l'effige dell'Arma dei Carabinieri, era pronto a un "colpo grosso". E anche pericoloso.Una personalizzazione del malavitoso di turno che nelle sue azioni criminose era pronto ad imbracciare il fucile mitragliatore placcato del prezioso metallo. Una sorta di dimostrazione di forza e potere attraverso l'ostentazione dell'arma dorata. Ostentazione in perfetto stile Gomorra o Scarface.Si parte dal "trono" dorato simile a quello su cui sedeva Tony Montana, narcotrafficante interpretato da un eccelso Al Pacino, a cui si sono ispirati William Cerbo, imputato nel processo Scarface (appunto!), Turi Tudisco, detto Bla Bla, coinvolto nel blitz Fort Apache per finire con i "leoni" dorati con cui i Nizza hanno arredato i loro appartamenti a Librino e in via Stella Polare a San Cristoforo. imitando i miti del cinema e credendo che il potere e la forza di un boss, o presunto tale, si misuri anche col mostrare lusso e ricchezze. O pseudo tali. Chissà cosa pensano di questo modo di "atteggiarsi" gli uomini d'onore di Cosa nostra finiti dietro le sbarre.