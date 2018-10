I militanti di base di LeU sono in fermento e non vogliono che il processo costitutivo del soggetto unitario sia stoppato. Un partito in carne ed ossa e non un’intesa tra gruppi dirigenti di piccole formazioni politiche. E’ questo il sogno proibito di diversi militanti di base di Liberi e Uguali che nelle ultime settimane stanno autoconvocando a macchia d’olio assemblee in giro per l’Italia.Ieri sera sotto il vulcano è nato il Comitato Promotore di Leu Catania. L’idea di fondo è di lavorare gomito a gomito con altri comitati spontanei nazionali e premere sull’acceleratore per avviare il percorso fondativo del partito coerentemente con il progetto proposto e condiviso in occasione dell’Assemblea Nazionale del 26 maggio scorso. Un cammino accidentato, fatto di tentennamenti e temporeggiamenti da parte dei vertici di MdP Sinistra Italiana che inizia a spazientire qualcuno. Questo matrimonio non s’ha da fare né domani né mai? Chissà. A tenere banco c’è un nodo politico non da poco: la collocazione di un possibile soggetto unitario all’interno del Parlamento Europeo.Così nei territori molti militanti lavorano di buona lena per accelerare il processo unitario con la benedizione di Piero Grasso che, a quanto pare, sarebbe uno dei pochi big a incoraggiare il processo anche in virtù della propria autonomia da MdP e Sinistra Italiana. In sede congressuale si rischia un’infinita conta interna muscolare inevitabile senza lo scioglimento delle strutture. A Catania, nel frattempo, fervono i preparativi in vista della prossima assemblea nazionale autoconvocata dai militanti prevista per il 3 novembre quando sarà emendato un documento messo a punto dai vari militanti dei territori che mette nero su bianco la necessità di lanciare un forte segnale politico di discontinuità (sciogliendo le sigle in un soggetto plurale e aperto) e mettere all’indice una serie di cattive pratiche che puntellano da sempre la politica a sinistra: dal progressivo distacco dei vertici dalle istanze della base alla crisi di rappresentanza delle istanze popolari passando per l’autoreferenzialità. Tra i catanesi impegnati nella sfida unitaria ci sono Leo Micali, Chiara Borzì e Marcello Failla. L’operazione potrebbe sanare le dolorose lacerazioni nate per la compilazione delle liste per la corsa nazionale innescando il ripescaggio di quanti si sono allontanati durante la lotteria delle candidature in parlamento. Insomma, qualcosa si muove. Ma la strada è tutta in salite e a tinte giallo-verdi.