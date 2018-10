Per protesta due di loro si sono arrampicati sul tetto di palazzo San Demetrio. Sul posto c'è stato l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno subito montato il materasso di salvataggio, della Polizia e dei Vigili Urbani.Al suo posto è arrivato il vicesindaco Roberto Bonaccorsi. “Vogliamo una soluzione", dice Alessio Ossino, uno dei due manifestati che sono saliti sul tetto per protesta”. Il vicesindaco ha incontrato a Palazzo degli Elefanti due donne che alloggiano al b&b. Sono quattro in tutto i nuclei familiari ospiti della struttura. All’incontro in Municipio era presente anche Salvatore Guerino, presidente dell’Associazione Siciliana Contribuenti Antiusura che sta seguendo la vicenda della famiglia Ossino. In Tribunale sono stati depositati alcuni documenti inerenti l'iter di vendita dell'immobile.L’amministrazione comunale ha offerto dei buoni casa, ma le famiglie devono lasciare il b&b. Lo sfratto esecutivo è stato rinviato a domani mattina.Nel pomeriggio Alessio Ossino a causa di un malore è stato portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Garibaldi Vecchio. “Sono svenuto sul tetto – racconta – ma non mollo, domani aspettiamo l’Ufficiale Giudiziario, continueremo a lottare fino alla fine. Non possono buttarci in mezzo a una strada”.