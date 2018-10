, precisamente in via Marco Polo. Secondo le ricostruzioni, la vittima viaggiava con il marito su un fuoristrada Suzuzy Vitara che, per cause da accertare, si è schiantato contro un muro.le prime cure. La donna, Carmela Maccarone, è stata soccorsa dai sanitari del 118 che, date le gravi condizioni, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Arrivata all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è spirata poco dopo, in seguito ad un arresto cardiaco. Il marito che ha riportato un politrauma è stato trasportato all’ospedale di Acireale. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia locale di Zafferana.