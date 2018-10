Questa volta i controlli del reparto annona e sicurezza della Polizia Municipale si sono focalizzati in due zone: via Plebiscito e piazza Carlo Alberto. Gli accertamenti, che sono stati effettuati da tre pattuglie con un furgone d’appoggio, hanno portato al sequestro, in via Plebiscito, di oltre 50 cassette di frutta destinata alla vendita. Il contenuto delle cassette è stato in parte destinato al fabbisogno di alcuni istituti di beneficenza. Un’altra parte della frutta, in cattivo stato di conservazione è stata destinata alla distruzione. Nella zona di piazza Carlo Alberto l’attività ispettiva ha portato al sequestro di diverse centinaia di scarpe con marchio contraffatto insieme a cd e dvd. Sono stati inoltre elevati verbali per un importo totale di circa 3600 euro.