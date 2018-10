delle apparecchiature elettromedicali per le aziende ospedaliere. Una gara da 200milioni di euro che ha visto, come componente tecnico della commissione, un geologo, Pontillo, coinvolto in un procedimento penale contro la pubblica amministrazione.ssando la trattazione per il 25 ottobre. Il dirigente della Centrale unica di committenza, Gesualdo Palagonia, ha preso atto delle ordinanze e “sospeso l'efficacia delle convenzioni relative ai lotti 3 e 4”.Durissima la presa di posizione del Movimento 5 Stelle, che ha criticato, aspramente, le fasi di gestione della gara, espletata durante il governo Crocetta, puntando il dito anche contro il governo Musumeci.Come poteva un geologo stabilire le qualità tecniche di offerte in materie sanitarie? Un quesito al quale il mensile “S” ha dedicato un approfondimento, sentendo i diretti interessati. In realtà, secondo la legge, come ha ribadito anche l'Anticorruzione con il parere 0013182, “ai sensi dell'articolo 77 del codice dei contratti pubblici, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice “composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Inoltre – aggiunge l'autorità anticorruzione – nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, sulle funzioni e compiti della commissione, nonché sulle caratteristiche professionali dei commissari di gara. La stazione appaltante – conclude l'Anticorruzione – deve, quindi, motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico”.Ma queste leggi, in Sicilia, con la nomina del geologo in commissione, non sembrano trovare alcuna corrispondenza nelle procedure. Adesso, c'è attesa per la pronuncia del 25 ottobre del Tar.