. A confermarli, l'assessore Fabio Cantarella che spiega come l'amministrazione controlli regolarmente lo svolgimento del servizio e, anche su segnalazione della cittadinanza, invii lettere alla ditta che si è aggiudicata l'appalto ponte, la Dusty. "Stiamo inviando contestazioni ogni giorno - afferma - relative a tutto quanto non corrisponda agli accordi. Tutto questo - prosegue - a fine mese, si tradurrà in penali per la ditta, il cui importo sarà sottratto alla fattura"., a giudicare dalla quantità di contestazioni inviate: la prima, il 2 ottobre, in cui veniva segnalato "il mancato spazzamento delle arterie stradali intorno a Palazzo degli Elefanti, tra cui la via Vittorio Emanuele, la via San Martino, la via San Giuseppe al Duomo, la via Alessi, la via Etnea e il mancato spazzamento in via Teocrito e nelle alle altre strade su cui si svolge il mercato di Piazza Carlo Alberto". E ancora, "il mancato spazzamento di via Di Sangiuliano"."il mancato spazzamento di via Biondi e delle vie limitrofe - si legge - anche in questo caso il tutto viene corredato da immagini fotografiche che dimostrano la presenza di rifiuti di ogni genere sul marciapiede, lungo la strada". Il consigliere Orazio Grasso segnala la mancata raccolta in via dei Mit,i dopo un mese segnalazione; il consigliere Oriolo, della terza municipalità, invece indica la via Passo Gravina evidenziando come i genitori siano costretti a scendere dal marciapiede per la presenza di imponenti cespugli. Il richiamo viene fatto alla ditta e al personale comunale preposto a vigilare.