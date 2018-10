Il pm Andrea Bonomo ha invece chiesto questa mattina al Gup Giovanni Cariolo il rinvio a giudizio per Davide Garofalo, l'altro barelliere accusato di aver iniettato aria ad alcuni pazienti terminali durante il trasporto dall'ospedale di Biancavilla a casa. Tutto allo scopo di potersi accaparrare i soldi per la vestizione della salma. Pochi spiccioli che sarebbero finiti anche nelle tasche dei clan mafiosi di Biancavilla e Adrano. A svelare l'agghiaccianti retroscena sono stati due testimoni di giustizia, le cui rivelazioni sono finiti in un servizio de Le Iene.Il Giudice ha accolto le istanze di costituzione di parte civile presentate nel corso dell'ultima udienza dai alcuni familiari delle vittime, dall'Azienda Sanitaria Provinciale, dall'associazione Antiracket Libera Impresa e dal Comune di Biancavilla. Il processo abbreviato a carico di Scalisi è stato aggiornato al prossimo 4 aprile 2019.