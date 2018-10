del sole solo oscurità in una zona non certo ricca di esercizi commerciali o di attività che possano supplire all'assenza di luci. A segnalare la pericolosa situazione è Rosario Patanè, ex presidente del quartiere. Una e propria furia. "Un mese di segnalazioni ma la strada resta al buio completo - tuona. Sicuramente si tratta di un guasto, dal momento che le strade limitrofe sono illuminate, ma nessuno lo ha risolto"., si lascano le luci accese sui balconi per creare un po' di illuminazione. "Ora che domenica cambierà l'ora - continua Patanè - la situazione sarà ancora più grave. Per questo - prosegue - chiedo che l'amministrazione intervenga urgentemente per la sicurezza dei cittadini".specialmente nei pressi di Parco Peter Pan sono numerosi. Ma l'amministrazione potrebbe fare poco, e sembra che questo lo abbia già fatto. Il problema dovrebbe essere infatti risolto dall'Enel. Così spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Arcidiacono. "A causa del maltempo - afferma il delegato del sindaco Pogliese - si sono scollegati i fili tra due pali, e questo ha causato il parziale blackout. Abbiamo fatto ben 4 sopralluoghi e sollecitato la società elettrica, i cui tempi evidentemente sono lunghi. Per questo - aggiunge - ho chiesto un incontro con i vertici per capire come agire in casi come questo".del viadotto che la sovrasta. "Potremmo riaprire a breve - sottolinea - stiamo aspettando l'ok della Protezione civile. Nel frattempo - conclude - ho chiesto all'assessore Falcone (il titolare della delega alle Infrastrutture per il governo Musumeci ndr) perché solleciti il Genio civile a intervenire"