che le norme. Succede, invece, che a Catania si verifichino sempre più spesso alcune "confusioni" tra chi offre un servizio e chi dovrebbe vigilare sullo stesso. Parliamo del delicatissimo settore dei rifiuti che, da anni, rappresenta una sorta di buco nero nel quale spariscono le migliori intenzioni di chi amministra e il denaro dei contribuenti, che pagano - quando pagano - qualcosa che, al momento, si fa fatica a scorgere.trovar dimora, a maggior ragione dopo quanto finito sotto la lente di ingrandimento della Procura della Repubblica che con l'inchiesta Garbage affaire ha scoperchiato un sistema - quando sindaco era Enzo Bianco, estraneo alle accuse - che, sembrerebbe essere stato messo a punto da dirigenti e dipendenti comunali insieme ai rappresentanti della ditta che si occupava della raccolta e dello smaltimento. Ovviamente per guadagni personali, dei controllori e dei controllati, ma con ingenti e altrettanto ovvi danni per la città, sporca – è innegabile – e in cui la raccolta rifiuti resta un vero e proprio vulnus, con la percentuale di differenziata ancora inchiodata alla cifra unica.l'urgenza di comunicare alla popolazione – dopo il coinvolgimento nell'inchiesta giudiziaria dell'ex ragioniere generale, Massimo Rosso, dell'ex dirigente della Nettezza Urbana, oggi alla Cultura, Leonardo Musumeci e quello di Orazio Fazio, oggi ai domiciliari dopo avere patteggiato – che oggi si è cambiata marcia, spiccano elementi che potrebbero mettere in dubbio il cambio di direzione, che potrebbero rendere vani gli sforzi per normalizzare la situazione a Catania. Che potrebbero gettare ulteriori dubbi sulla gestione della "questione rifiuti", che resta un'urgenza assoluta.ha aderito, da parte di Dusty, la ditta che ha vinto la procedura negoziata per l'assegnazione dell'appalto ponte per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento della città, in questo senso sembra inopportuna. Non che sia vietata da qualche norma o legge, affatto. Ma, ripetiamo, resta una questione di opportunità.che è organizzata direttamente dall'amministratrice della Dusty, Rossella Pezzino De Geronimo, ma che la ditta di rifiuti – oltre tutto al centro di accese polemiche proprio per la gestione del servizio – partecipi a una manifestazione culturale, settore dove appunto si muove "privatamente" l'amministratrice, non ci sembra appropriato per una realtà così problematica come Catania.he le manifestazioni, soprattutto quelle artistiche, necessitano di soldi e anche tanti per essere organizzate - e che chi organizza Le vie dei Tesori è una onlus che certo non ha intenzione di arricchirsi - restiamo dell'idea che sarebbe stato meglio cercare altre aziende, magari senza interessi diretti, per sostenere economicamente l'evento. Quanto meno per ribadire ancora una volta, e con maggior forza, che sui rifiuti Catania ha cambiato passo, intenti, obiettivi. Mentre così il dubbio resta.