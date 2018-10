Sempre in piazza Europa, sono stati fermati due soggetti pluripregiudicati, residenti a Librino, intenti a consumare una dose di sostanza stupefacente e permanere di fronte l’ingresso di un palazzo senza giustificato motivo e con fare sospetto.di diverse dosi di sostanza stupefacente e l’altro in possesso di un’arma bianca (un coltello) senza giustificato motivo. Durante i controlli, uno dei due, inizialmente, si è rifiutato di fornire i documenti d’identità e ha oltraggiato ripetutamente i poliziotti perché non voleva che gli venisse sequestrata la droga e, con fare arrogante ha anche chiesto ripetute volte di non procedere al sequestro della citata sostanza o, in alternativa, lasciargli qualche dose; alla risposta negativa da parte dei poliziotti, l’uomo ha continuato ad inveire sollecitando la conclusione del controllo di polizia poiché avrebbe dovuto recarsi dagli spacciatori per comprarla nuovamente precisando, in ultimo, che lui “..viene dal viale Castagnola..” ed è indifferente a questi tipi di controlli di polizia poiché fortificato dai suoi trascorsi in carcere.mentre B.S. per i reati di rifiuto di fornire le proprie generalità, oltraggio a P.U. e istigazione a delinquere, inoltre, ambedue sono stati sanzionati. Nel corso delle operazioni, in via Caronda, è stata rinvenuta anche un’autovettura fiat panda oggetto di tentato furto che è stata rinvenuta e affidata all’avente diritto. Infine, un cittadino rumeno, pregiudicato e sottoposto alla misura restrittiva dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso il Commissariato Borgo Ognina, è stato indagato in stato di libertà per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.