Il 24enne si è calato dal balcone per sfuggire alle manette. È accaduto la settimana scorsa: il baby latitante deve espiare un anno e otto mesi di carcere per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L'ordine di carcerazione arriva dalla Procura della Repubblica dei Minorenni, insomma Miano ha trasgredito alle regole prima di spegnere le 18 candeline. Ma al di là della notizia che è passata in sordina, chi è il giovane Miano con la barbetta e un tatuaggio ben in evidenza nella foto segnaletica inviata sabato mattina dall'ufficio stampa della Questura di Catania?Il suo papà Vincenzo Miano, ormai deceduto per morte naturale, era un soldato della famiglia Santapaola-Ercolano. E quando si parla di Cosa nostra al Villaggio Sant'Agata storicamente si fa riferimento a Santo Battaglia, il capo indiscusso di quella fetta di città. Ma è anche in questa zona che negli ultimi mesi si sono registrati - come abbiamo documentato in un'inchiesta pubblicata su LiveSicilia - alcune fibrillazioni e frizioni soprattutto tra le nuove leve dei clan per il controllo dello spaccio di droga. Chissà se questo arresto ha scompigliato gli equilibri.