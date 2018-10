con Dietro le Quinte e Diffusione Italia International Group, con il patrocinio del Comune di Catania e con la collaborazione del Musée d’Agen. Ed è la prima in Italia a proporre - con quasi 200 opere - praticamente tutti gli esponenti di questo movimento che iniziò in Francia nel 1874 e visse intensamente attraverso le otto mostre ufficiali che lo hanno contraddistinto, alimentato e scandito artisti e particolarità.direttore del Petit Palais di Parigi presente a Catania per la presentazione alla stampa insieme a Fiorella Minervino, critica d’arte de La Stampa. “La mostra consacra al meglio il movimento impressionista che è stato il trasformismo - ha affermato Chazal - esaltando i maggiori rappresentanti, come Monet, Manet e Chezanne, ma soprattutto i minori che ancora non trovano spazio nella conoscenza comune. Questa mostra - continua Chazal - cerca di promuovere l’arte in generale facendo riferimento alla Francia e a ciò che accadde, prima e dopo questo movimento, che è stato un momento chiave della storia francese”.modo si potrebbe dire che fu il trampolino di lancio delle donne nel mondo dell’arte. Ed è Fiorella Minervino, storica dell’arte, giornalista responsabile della pagina della cultura al Corriere della Sera e adesso de La Stampa, a raccontarci i dettagli con passione. “Il movimento nasce con la prima mostra del 1874 e continua fino al 1886 – sottolinea la Minervino -. Poi si scioglie. Diventa altro. In queste opere esposte al Palazzo della Cultura ci sono tutti gli artisti compreso il nostro De Nittis che farà parte del movimento sin dagli albori. Ma ci sono anche delle prelibatezze da non perdere perché è formata da molte opere che arrivano da collezioni private, molte anche da Parigi. E magari non potranno mai più essere viste poiché il privato cerca di non prestare le proprie opere. Quella proposta qui è un’occasione ottima per vederli tutti: si comincia dai predecessori, come Courbet o Corot, e si va, via via, verso lo sviluppo di tutti gli artisti fino ai successori. E continua ancora, facendo vedere come si divaricherà il movimento mostrando cosa diventa poi, dopo, quando si sdoppia verso l’ideale e il simbolo oppure verso la scienza. Perché questi artisti sono figli del positivismo” ed è a una gigantografia di Picasso che questo percorso consegnerà il testimone per un nuovo inizio e una nuova cultura artistica.“Il bello di questa mostra è che comprende soprattutto le donne che sono state importantissime per l’Impressionismo anche se sono state tenute un po’ di lato... un po’, non tantissimo. Berthe Morisot ad esempio, ne fece parte fin dall’inizio e partecipò addirittura alla prima mostra con tanti dipinti. E in più fu lei ad aiutare gli artisti quando erano in crisi. Crisi vera, sia chiaro - continua la Minervino -. Nadar stava rischiando il fallimento, e fu la Morisot a organizzare un’asta per vendere i quadri e guadagnare un po’ di soldi. Era di buona famiglia, accettata dalla società e venne presentata a Manet che ebbe una grande passione per lei. Passione ricambiata, anche se lei, poi, sposerà il fratello, ma rimarrà vedova presto. Eppure la Morisot è in tanti dipinti e Degas, pur non amando le donne, la adorerà.è figlia di banchieri ed è guardata a distanza anche se era una fior di pittrice. La fanno entrare nel giro con difficoltà, tra noie e fastidi, però poi diventa un punto di riferimento importantissimo: quando torna in America sarà lei che farà comprare tutte le grandi collezioni che si trovano adesso nei musei e saranno soprattutto i suoi amici banchieri a comprarle.. Fece da modella per diversi artisti. Di lei si innamora Renoir che la ritrae nel Ballo in città e nel Ballo a Bougival. Susanne fa da modella per tutti e di tutti, o quasi, diventerà l’amante e in seconde nozze sposerà un uomo di 15 anni più giovane di lei. La sua vita fu particolare e fece tantissimi lavori, fu persino una provetta circense ma dovette rinunciare al circo dopo una brutta caduta. A 17 anni partorì Maurice Utrillo ma questo non le impedì – continua la Minervino - di diventare una fantastica pittrice. Lei viene tenuta fuori ma è forse la migliore tra tutte e fu la prima donna ammessa alla Société nationale des beaux-arts.- perché cambiano completamente il rapporto con l’arte e fanno emergere il sentimento: la Morisot l’affetto per i bambini mentre Mary Cassatt si sofferma sui vezzi delle donne a teatro con molta più attenzione di Degas. Sono donne. Sono sensibili e sono assolutamente rivoluzionarie”.Percorsi e segreti dell’impressionismo è allestita a Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele 121 a Catania. Potrà essere visitata fino al 21 aprile ma è probabile che verrà prorogata quanto meno fino ai ponti di Pasqua, Liberazione e Primo maggio. Gli orari di apertura sono dalle 9 alle 19 (la biglietteria chiude un’ora prima), ma si consiglia di ritagliarsi un paio di ore per poterla ammirare come si deve, con l’audioguida (che è compresa nel prezzo del biglietto) o con una visita guidata (da prenotare: 3668708671 | guidect.eventi@gmail.com). Il biglietto costa 12 euro, ridotto 9 ma ci sono prezzi scontati anche per le famiglie. Per tutti, invece, la prima domenica del mese e durante la notte dei musei il biglietto costerà 7 euro. Il palazzo è accessibile per anziani e disabili ed è possibile portare con sé cani di piccola taglia purché stiano sempre in braccio. Monica Adorno