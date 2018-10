Al centro dell'inchiesta, scaturita dall'operazione denominata Caterpillar, il clan Brunetto e gli affari illeciti, soprattutto estorsioni, gestiti nell'area ionico etnea e nella Valle dell'Alcantara. Cadute le accuse nei confronti di Paolo Brunetto, indiscusso e indiscutibile capo clan, dopo il decesso avvenuto nel 2013. Al termine della requisitoria il pm ha chiesto ai giudici della quarta sezione penale, presieduta da Gabriella Larato, l'assoluzione dall'accusa di associazione mafiosa per Attilio Amante, per insufficienza di prove, e Alfio Patanè per il principio del “ne bis in idem”, essendo già stato processato con sentenza definitiva per gli stessi fatti. Infine, chiesta l'assoluzione in merito alle accuse di violenza privata aggravata anche per Orazio Papa e Salvatore Santalucia. A quest'ultimo, imprenditore dell'area dei Nebrodi, lo scorso anno sono stati confiscati beni per oltre 28 milioni di euro, poiché ritenuto l'anello di congiunzione con diverse consorterie criminali, tra cui per l'appunto il clan Brunetto. Il prossimo 5 novembre prenderanno il via le arringhe del collegio difensivo, composto dai legali Ernesto Pino, Michele Pansera, Lucia Spicuzza, Maria Caterina Caltabiano, Agata Caruso, Francesco Sanfilippo e Salvatore Pagano.“Cercati un amico”, questo il contenuto dei messaggi collocati, insieme a bottiglie incendiarie, davanti alle attività che dovevano pagare il pizzo al clan Brunetto. Un modus operandi che, dall'area ionica alle zone pedemontane e fino alla Valle dell'Alcantara, si ripeteva e non risparmiava nessuno. A finire nel mirino della consorteria criminale, come emerge dalle carte dell'inchiesta Caterpillar, erano soprattutto le aziende edili, dalle più grosse, impegnate negli appalti pubblici, alle più piccole, in lavori per privati. Tutti dovevano contribuire con una percentuale prefissata, a seconda dell'importo del lavoro. Di questo parlano Orazio Papa e Antonino Lisa, intercettati.“quando uno sta facendo un lavoro di 50.000 euro...2000 euro già sono assai...il due per cento”.Ed in caso di rifiuto, il passo successivo era la distruzione dei mezzi per dare un segnale chiaro.“nuautri ancora non nama bruciatu...ci dissi...comu ni bruciamu unu...dui...comu ni bruciamu unu...dui...poi semu a posto”.In alcuni casi alla richiesta di denaro si aggiungeva anche quella di utilizzo dei propri mezzi: trivelle, motopale o escavatori. Le richieste di pizzo, come detto, non risparmiavano anche i piccoli interventi, ingenerando in alcune occasioni dei malumori. Le cimici degli investigatori intercettano una conversazione tra Orazio Papa ed una terza persona, non imputata nel processo, che lamenta di aver fatto una brutta figura con il proprietario di un'azienda agricola di Castiglione di Sicilia, a cui aveva assicurato che non gli sarebbe successo nulla. Tra i motivi di lamentela anche la modestia degli interventi in questione.Orazio Papa: “Dopo che li vado a cercare, dopo che li vado a cercare, quello dice, sì, ma allora c'era un muratore, ora ce né un altro, eh eh, quelli quando fanno queste cose ti pare che...C. G.: A vai Orazio, va, ogni muratore che c'è in giro che fa una tegola, facciamo, ma siamo ridicoli, ma dove siamo arrivati? Ma dove siamo arrivati? va. Ma è ragionamento questo? Ma io posso capire che fanno venti appartamenti, fanno una costruzione, fanno...