SìBarÓ Orchestra. Ricerca timbrica ed interrogativi sull’estetica e la prassi in uso tra Seicento e Settecento, hanno spinto gli interpreti di questo ensemble ad una più attenta lettura del repertorio musicale appartenente alla tradizione colta. Nato dall’incontro di musicisti formati nei più accreditati centri di musica antica d’Europa, SìBarÓ propone su strumenti originali, o copie fedeli dell’epoca, un repertorio cha va dal tardo barocco allo stile galante.monumentalità, ed abbraccia un periodo che attraversa più di un secolo e mezzo di storia. SìBarÓ è più attento al periodo tardo e si sviluppa intorno a partiture che vedono spesso i fiati protagonisti ed in alcuni casi l’uso di strumenti, quali lo chalumeau, che in tempi recenti ha riconquistato l’attenzione degli esecutori dopo quasi due secoli di oblio.il massimo dei voti nella classe di fagotto di Marco Costantini, è membro fondatore dell’ensemble Piccola Accademia con il quale ha inciso: Sei Sinfonie per sestetto di fiati di Johann Christian Bach su strumenti originali (Stradivarius), un CD di musiche inedite per ottetto di fiati (Bongiovanni) e ha registrato per la RAI e la Radio Vaticana. Ha suonato in qualità di primo fagotto nell’Orchestra Nazionale della RAI di Torino, nell’Orchestra “Haydn” di Bolzano e Trento, nell’Orchestra del Teatro “San Carlo” di Napoli, nell’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia. Dal 1995 al 2002 è stato primo fagotto dell’Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova.È stato docente alla Jove Orchestra de Catalunya (Barcellona), alla ESMUC Escola Superior de Musica de Catalunya per il fagotto barocco e classico, e alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale della città di Saluzzo per la musica da camera. Attualmente è docente di fagotto moderno e barocco alla Musik Hochschule Winterthur Zürich e assistente per la classe di fagotto moderno (sistema tedesco) al CNSMDP - Conservatoire National Superieur de Musique et Danse de Paris.