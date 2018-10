dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di detenzione abusiva di armi comuni, di detenzione di armi da guerra con relativi serbatoi e munizionamento e di detenzione di materiale esplodente. Grazie a delle indagini approfondite, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del Coco che si trova in zona Librino; l’uomo ha ammesso spontaneamente di detenere all’interno di un armadio marijuana e hashish, per un peso complessivo di 844 grammi.mostrava nervoso e agitato. Quindi, hanno proseguito con la perquisizione grazie alla quale sono stati rinvenuti 3 fucili di vario calibro, un kalashnikov, un giubbotto antiproiettile e nove caricatori di diverso tipo. Inoltre, la presenza di diverse pareti in cartongesso, ha destato ulteriore sospetto; i poliziotti hanno deciso di far intervenire i colleghi della Squadra Cinofili che, grazie al fiuto dei cani anti esplosivo “Soan” e “Ultimo”, hanno rinvenuto all’interno di un’intercapedine ricavata in una parete del bagno, un involucro contenente 10 candelotti di tritolo con relativi detonatori e miccia; dietro un battiscopa della cucina erano anche nascoste diverse scatole contenenti 659 cartucce.messo in sicurezza i luoghi, e della Polizia Scientifica che ha provveduto ai rilievi fotografici e dattiloscopici. Coco, pertanto, è stato condotto in Questura e, su disposizione del P.M. di turno, associato presso la casa circondariale di “Piazza Lanza” in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.