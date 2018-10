il 52enne giarrese Agatino Tuccio, assistito dagli avvocati Enzo Iofrida e Vanessa Furnari. Resta irreperibile, invece, il 53enne ripostese Salvatore Di Mauro, difeso dal legale Cristofero Alessi. Presenti in aula anche i tre fratelli della giovane vittima, assistiti dagli avvocati Michele Pansera e Rosario Fabio Grasso. Nessuna questione preliminare è stata sollevata dalle parti.della crudeltà. Tra le richieste di produzione documentale dell’accusa, oltre ai tabulati telefonici degli imputati e alle video riprese acquisite, in particolare quelle catturate dalle telecamere collocate nella sala di culto vicina al luogo del delitto, anche una perizia su alcune intercettazioni che testimonierebbero, secondo il pm, la preoccupazione ed il nervosismo di Agatino Tuccio, ormai consapevole di essere nel mirino degli investigatori. Tra le richieste della difesa, invece, otto conversazioni in lingua rumena di una delle testimoni in lista. L’unica opposizione è stata sollevata dal pubblico ministero alla produzione documentale relativa alle indagini compiute su un terzo soggetto, su cui si è concentrata per un po’ l’attività investigativa. Per l’accusa sarebbero irrilevanti, anche perché sarebbe ormai prossima la richiesta di archiviazione. La Corte deciderà sul punto nella prossima udienza fissata per il 26 novembre. In quella data saranno sentiti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Giarre, che hanno condotto le indagini, e alcuni amici e conoscenti della vittima.E' particolarmente feroce l'aggressione subita il 31 ottobre del 2016 da Dario Chiappone, 27enne giarrese, ucciso con 18 coltellate al torace, all'addome e, le ultime due, fatali, alla gola. Il giovane, appartatosi in auto con una donna, alla fine di una strada senza uscita, la via Salvemini a Riposto, viene raggiunto da due uomini con il volto nascosto da passamontagna. Uno dei due, armato di pistola, avrebbe intimato alla donna di consegnare tutto il denaro custodito in borsa. Il secondo, con in mano un coltello, avrebbe raggiunto Dario Chiappone, seduto in auto nel sedile del conducente, e lo avrebbe costretto a scendere dalla vettura, colpendolo subito dopo con la lama. Fendenti ben assestati e in rapida successione. Quello alla giugulare non lascia scampo alla vittima, che muore dissanguata dopo pochi istanti. Gli assassini lasciano di corsa la via Salvemini e raggiungono all'incrocio una vettura alla cui guida si trova un complice. Al tentativo di inscenare una rapina, fa da contraltare la brutalità dell'esecuzione. I carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Giarre e i militari del Nucleo Investigativo di Catania propendono sin da subito per la pista passionale o per una vendetta legata a debiti per droga., con cui la vittima avrebbe avviato una relazione da alcuni mesi, non avrebbe nulla a che fare con l'omicidio. La svolta nelle indagini arriva alcuni mesi dopo grazie agli esami della scientifica. Sul luogo del delitto vengono infatti individuate alcune buste, portate lì da uno dei due criminali, su cui viene rilevata un'impronta di Agatino Tuccio, pluripregiudicato giarrese, ritenuto dagli inquirenti vicino al gruppo di Aci Catena dei Santapaola Ercolano. Nel frattempo i militari dell'Arma, grazie ad un'attenta comparazione delle immagini registrate da alcuni impianti di videosorveglianza della zona, riescono ad individuare l'automobile usata per raggiungere il luogo dell'esecuzione. Si tratta di una Fiesta Station Wagon di proprietà del ripostese pregiudicato Salvatore Di Mauro, anch'egli ritenuto dagli inquirenti vicino alla criminalità organizzata. Sulla vettura, sottoposta a sequestro, vengono compiuti una serie di atti irripetibili per individuare tracce di sangue della vittima. Gli esami svelano tracce ematiche in corrispondenza delle pedane piedi anteriore e posteriore, entrambi lato passeggero. Il 23 giugno il sostituto procuratore di Catania Santo Distefano emette un provvedimento di fermo di indiziato di delitto a carico dei due indagati. Tuccio viene condotto nel carcere di Piazza Lanza a Catania ma di Di Mauro si perdono le tracce. La sorte di quest'ultimo resta ancora oggi un mistero.