, più volte reiterate, della contestuale apertura del pronto soccorso del San Marco alla chiusura di quello del Vittorio Emanuele. Profonda inquietudine è scaturita dalla scelta delle Istituzioni regionali e locali di privare la fascia abitativa sud di Catania, oltre 100mila cittadini, di un presidio dell’emergenza dedicato, ritenendo che in caso di necessità questa possa indirizzarsi verso il Pronto Soccorso del Garibaldi, già oberato di per se, o verso il nuovo e certamente bellissimo Pronto Soccorso del Policlinico, distante sia in termini di percorso che in tempi di percorribilità.L’incontro è stato finalizzato ad un iniziale approfondimento dell’iter che ha portato alla mancata apertura del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Marco, ed alla successiva individuazione e pianificazione di immediate azioni congiunte, tra la Piattaforma e la Rete Sociale, volte a far mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sulla indispensabilità che venga garantita sin da subito, ad un ampia fascia della popolazione catanese, il diritto alla salute, anche e specialmente nell’area dell’emergenza.può toglierti. Tom C. ClarkAPS Dimis, Ass. Amici del Cuore, Coordinamento FIR, Ass. Amici di Librino, Ass. sportiva PGS Resurrezione, Ass. Talità Kum Onlus, Ass. Vides Ginestra, Misericordia Librino, Parrocchia Resurrezione del Signore, Oratorio Giovanni Paolo II, I.C. Fontanarossa.Cgil, Comitato Librino Attivo, Briganti Rugby Librino, Sunia, HdueO Sport e Animazione, Auser Librino, Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII, Ass. Talità Kum Onlus, Fondazione Ebbene, Cooperativa Risveglio, Cooperativa Amiconi, Catania Ring, Terreforti, Musicainsieme a Librino, La Librineria, C’era domani Librino, Coro Jacqueline du Prè, Laboratorio Socio Politico, Andis Catania, A.pi.m.i.c., South Media, Istituto O.C. Angelo Musco, Istituto O.C. Pestalozzi, I.C. Dusmet, Parrocchia Nostra Signora del Santissimo Sacramento.