Parole forti quelle scelte dal chirurgo oncologo Giorgio Giannone, candidato alla presidenza dell'Ordine dei Medici di Catania nella lista "Giannone Presidente", in vista delle elezioni convocate dal 31 ottobre al 3 novembre. Un momento importante per l'organismo che ha vissuto negli ultimi mesi una stagione di veleni e scandali con al centro l'ex presidente Massimo Buscema.Giovanni Magrì, Primario del Reparto di Gastroenterologia del Santa Marta e Santa Venera” di Acireale, Lucio Di Mauro, Medico Legale, Nino Rizzo, Medico di Famiglia, Santina Castellino, Nefrologa, Gaetano Angemi, Oculista al "Santa Marta" di Catania, Corinna Miceli, Medico di Famiglia, Enzo Piso, Medico di Famiglia, Dario Zappalà, Medico di Famiglia, Rosalia La Mantia, Cardiologa, Emanuele Cosentino, Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza 118, Lia Lo Gerfo, Direttore Sanitario dei Presidi Ospedalieri dell'Asp di Enna, Pietro Piccirillo, Medico Legale e Medico di Continuità Assistenziale all'Asp di Catania, Massimo Barbagallo, Pediatra al Garibaldi Nesima, Antonino Guardo, Psichiatra Dipartimento Salute Mentale Asp Catania. Per il ruolo di Revisori dei Conti hanno scelto di candidarsi nella lista Giannone Presidente Corrado Fichera, Chirurgo Plastico allo IOM (Istituto Oncologico del Mediterraneo) di Catania; Giuffrida Clemente Giuffrida, Primario dell'Azienda Ospedaliera Riuniti “Papardo Piemonte”, Danilo Crapio, Medico di Continuità Assistenziale all'Asp di Catania.“Nella situazione critica dell’Ordine, andiamo a votare compatti e al primo turno evitando ulteriori contrattazioni e strategie chi non va a votare si sottrae ad un impegno deontologico, che invece va difeso e salvaguardato. Per la complessità del momento occorre puntare l’attenzione su temi fondamentali – continua il medico - tra cui: la sicurezza, il numero chiuso per l’accesso all’università di medicina, l’appropriatezza descrittiva dei farmaci, ma soprattutto la meritocrazia e la formazione dei giovani medici, per ridare dignità al nostro sistema sanitario. Temi che devono essere sviscerati per dare finalmente un rilancio, anche internazionale, dell’Ordine. Grande attenzione al contenzioso medico legale, in particolare a quello pretestuoso e oggetto di richiesta temeraria – conclude - utile al fine di ricondurre il rapporto medico-paziente alla cosiddetta “alleanza terapeutica”.Sono tre le liste dei candidati: "OrdiniamocI" (guidata dal chirurgo oncologo Diego Piazza), Andiamo Avanti (guidata dall'otorinolaringoiatra Gianluca Albanese) e Giannone Presidente (guidata - appunto - dal direttore dello Iom). Era attesa una quarta lista, che però - quasi a sorpresa - è rimasta fuori dai giochi.