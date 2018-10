i affacciano sul Mar Jonio e arrivano al confine con Messina. L'allerta riguarda la fascia nord orientale della Sicilia.18.00 Nuovi temporali nella zona del Catanese negli ultimi giorni interessati da violente precipitazioni. La pioggia è caduta copiosa a Ramacca e a Raddusa ha anche grandinato. Secondo i primi accertamenti comunicati dai sindaci alla Protezione civile regionale non ci sarebbero danni a cose o persone. Per domani in Sicilia è stato lanciato una doppia allerta meteo, 'gialla' e 'arancione'.OGGI – La Protezione civile prevede “IL PERSISTERE DI PRECIPITAZIONI DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU TUTTA LA SICILIA, SPECIE SUI SETTORI SETTENTRIONALI. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. DAL POMERIGGIO DI OGGI, LUNEDI' 22 OTTOBRE 2018, SI PREVEDONO VENTI FORTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE”.vile in attuazione ai LIVELLI DI ALLERTA e alle corrispondenti FASI OPERATIVE dichiarati dal CFDMI-settore Idro e adottati, per delega del Presidente della Regione, dal Capo del DRPC-SiciliaI responsabili locali di protezione civile sono invitati a prestare specifica attenzione alle condizioni meteorologiche locali e alle loro variazioni, non prevedibili e talora repentine, nonché agli effetti al suolo derivanti, ancorché potenziali, temuti o presumibili, adeguando all'occorrenza e opportunamente le Fasi operative e i propri modelli di intervento. In particolare, se sono note condizioni di vulnerabilità del territorio per effetto di dissesti precedenti, la Autorità locali di protezione civile possono, all'occorrenza, adottare Fasi Operative con livelli superiori a quelli del presente Avviso”.