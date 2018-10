come la IV municipalità. In qualità di presidente della circoscrizione di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo” il sottoscritto Erio Buceti, insieme con tecnici ed esperti del comune, si è attivato immediatamente per monitorare e prendere opportuni provvedimenti sulle situazioni maggiormente critiche. In particolare mi riferisco al tratto di strada di via Santa Sofia che collega piazza Bonadies con la circonvallazione.il sottosuolo di Cibali, una parte della strada è crollata mettendo in evidenza una pericolosa buca. Immediatamente è scattato l'intervento delle istituzioni competenti che hanno chiuso la via al traffico e posto un agente della polizia municipale per evitare che transenne e divieti non fossero rispettati.degli uffici preposti al caso che mi hanno rassicurato sulla risoluzione del problema e l'eliminazione della buca in tempi brevi. Interventi importanti che, oltre a Cibali, riguarderanno pure la manutenzione delle caditoie a San Giovanni Galermo. Il quartiere a nord di Catania,infatti, in queste ultime settimane, ha dovuto fare i conti con alcune strade allagate.piovane catanese sia all’anno zero. Oggi questa pulizia dei tombini servirà a contenere la prossima ondata di maltempo in attesa finalmente di quei lavori radicali, completi e soprattutto definitivi rivolti ai sottoservizi della città. Opere che serviranno a porre fine al continuo stato di emergenza durante ogni temporale.