Per questo motivo non trattiene l’entusiasmo la direttrice artistica Laura Sicignano, venuta da Genova per risollevare le sorti del principale teatro catanese dopo una fase assai complicata. “Questa stagione – spiega a caldo a LiveSiciliaCatania – è iniziata con un’accoglienza straordinaria da parte del pubblico e della città. Parlo del pubblico vero, quello degli appassionati di teatro”. E precisa: “Non quello dei tanti biglietti omaggio alle prime”.“Credo che lo Stabile di Catania stia riconquistando l’interesse di coloro che cercano un teatro di qualità, di livello alto”.“Nomi di rilievo e un cartello eterogeneo capace di parlare al presente, ma anche al futuro. I nostri spettatori ci chiedono un linguaggio contemporaneo. L’incremento del numero degli abbonati passa anche da questo”.“Garantire l’utilizzo etico delle risorse pubbliche di cui ci avvaliamo. Lo Stabile è un’istituzione, i suoi soci sono soggetti pubblici. Per questo dobbiamo proporre un teatro alto ed è quello che stiamo facendo”.“Una storia molto umana, molto vera, molto contemporanea. La vicenda di persone che devono lasciare la propria casa, la prima terra, per scappare dalla miseria. Italiani, cioè, che all’inizio del secolo scorso hanno inseguito il sogno americano. In particolare, è una storia di donne che dal contesto agricolo sono state catapultate nel mondo delle fabbriche.“Sì, vicende che in qualche modo si ripetono sempre. ‘Scintille’ è una storia vera. Un dramma del lavoro che ha poi prodotto dei cambiamenti concreti. Insomma, si tratta di uno spettacolo che parla di vita e ribellione. Che parla dritto al cuore. In questo Laura Curino è stata un’interprete straordinaria”.“Anche lì, abbiamo la rappresentazione di tematiche con una fortissima carica d’attualità. La presenza di Leo Gullotta, catanese ma di livello nazionale, si sposa benissimo con la nostra programmazione. Che è di gestire bene le risorse ma in un’ottica di vasta visibilità e qualità”.“La regia di Alessandro Gassmann è molto fresca e immediata. Un’efficacissima riscrittura del grande film che tutti noi conosciamo”.“È con realtà di questo tipo che dobbiamo e vogliamo lavorare. Sanno essere popolari, nazionali, di livello qualitativo alto e con un occhio alla buona gestione delle finanze”.“L’attuale governance ha ereditato dei debiti e lì pagherà tutti. Ovviamente. Dall’altra però dobbiamo stare attenti alla gestione delle risorse umane, appunto perché dobbiamo offrire un servizio professionale”.“Le difficoltà ci sono ancora, sicuramente. La situazione è ancora fragile. Neanche la bacchetta magica, in pochi mesi, può risolvere tutto. Il percorso è difficile, ma stiamo lavorando tutti assieme affinché possa andare sempre meglio. La buona volontà c’è”.“La risposta così calda del pubblico ci rassicura. A noi e a tutti i lavoratori. In fondo, noi lavoriamo per il pubblico. Pensiamo in positivo”.