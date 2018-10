Infatti sono previste 32,520 mq. di superficie commerciale lorda che significano oltre 25 mila mq. di superficie di vendita netta.di vendita superiori a 1.500 mq. e di centri commerciali. Ma nel progetto è prevista solo la presenza di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita (quelle fine a 1500 mq. di superficie di vendita). E’ da notare che circa l’80% della superficie di vendita è destinata proprio alle medie strutture di vendita. In questa situazione appare decisamente una mera presenza simbolica l’area destinata a museo, “ben” 454 mq..si ricorda, inoltre, che Catania ha una delle più alte concentrazioni di centri commerciali e certamente non ha bisogno di altre strutture di questo genere.di un centro commerciale: si tratta, infatti, di una struttura a destinazione specifica dove più esercizi commerciali usufruiranno di servizi ed infrastrutture comuni, così come di spazi di servizio gestiti unitariamente”.