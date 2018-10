I NOMI. Sono finiti in carcere Nunzio Aiello, catanese cl.1957, Franco Callerami, catanese cl.1972, Luigi Franco Chiarenza, catanese cl.1961, Salvatore Privitera, catanese classe 1980, Litterio Cosentino, catanese cl.1971. Era già detenuto Gianluigi Colaleo, catanese cl.1979, nel carcere Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Ai domiciliari Antonello Flavio Marchese, catanese cl.1974

Su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, alle prime ore del mattino circa 100 militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, supportati dai reparti specializzati (Compagnia di Intervento Operativo del XII Battaglione “Sicilia”, Nuclei Cinofili ed Elicotteri), hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, nei confronti di 8 indagati accusati di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione e di incendio doloso. L’attività di indagine, condotta dalla Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania dal marzo 2017 al maggio 2017 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, trae origine dall'incendio doloso del cancello di ingresso di un cantiere di Gravina di Catania. Le attività tecniche e dinamiche condotte dai Carabinieri hanno consentito di accertare "la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie numerosa di furti in abitazione, e di furti aggravati in genere, di delinearne la specificità dei ruoli di ciascun indagato, ripetuti per ogni singolo episodio delittuoso, per il quale - scrivono i militari - era ben definito chi procurasse gli obiettivi dove commettere il furto, chi avesse le funzioni di “vedetta”, chi fosse addetto al noleggio dei mezzi e coloro i quali compiessero materialmente il furto"., per nascondere la quale venivano utilizzati sempre gli stessi luoghi; si è altresì accertata la ripartizione dei proventi dei furti, e della vendita della refurtiva, tra i sodali. L’esecuzione dell’ordinanza ha comportato un intervento massivo sull’area di Gravina di Catania e zone limitrofe, Comuni in cui la criminalità trae un cospicuo sostentamento economico dall’attività legata ai furti in abitazione.