CATANIA - Lista Andiamo Avanti. La nota. Stop alla stagione dei veleni e delle contrapposizioni! È venuto il momento che l’Ordine dei Medici torni ad occuparsi della tutela degli interessi dei Medici e degli Odontoiatri a tutti i livelli. Restituiremo l’Ordine ai Medici ed agli Odontoiatri Catanesi: l’OMCeO provinciale di Catania dovrà essere la casa di tutti gli iscritti e, per questo, saremo aperti al contributo di tutti (associazioni, sindacati, società scientifiche, singoli iscritti). Ci impegniamo a garantire la massima trasparenza nella gestione dell’OMCeO, Ente pubblico non commerciale, e per pertanto porremo fine al sistema delle Fondazioni e delle “scatole cinesi”. Inoltre, in attesa che venga fatta una vera riforma degli Ordini professionali, coinvolgeremo sempre l’assemblea degli iscritti nelle decisioni più importanti. Restituiremo indipendenza e credibilità al nostro Ordine Professionale. Interloquiremo con le istituzioni, ma l’Ordine non dovrà mai più essere considerato il trampolino di lancio per carriere politiche di singoli o per interessi di parte. Siamo una lista di professionisti, ciascuno con sensibilità e storie diverse, ma tutti accomunati dall’essere liberi da qualsiasi condizionamento o interesse esterno alla Professione, e che vivono i problemi quotidiani della sanità siciliana ed intendono affrontarli, a partire dal tema della sicurezza degli operatori, del potenziamento delle cure primarie, del precariato e della carenza di risorse per la formazione dei giovani. Riapriremo, inoltre, il dibattito sul tema della gestione previdenziale, tornando ad essere incisivi e critici, laddove opportuno, nell’organo assembleare dell’ENPAM. Ci rivolgiamo direttamente a tutti i Medici ed Odontoiatri, senza intermediazioni, per chiedere sostegno ad un vero progetto di rilancio dell’Istituzione ordinistica. Sarebbe bello avere una donna (per la prima volta) alla presidenza dell’OMCeO di Catania.

ALBANESE Gianluca Otorinolaringoiatria PoliclinicoAMADIO Placido Oncologia MEDICA GaribalbiBOSCIA VincenzoCASTORINA PaoloCICIULLA Marina Medicina Generale/CAD’AGOSTINO Antonino Radioterapista Ospedalità PrivataFALCONE Maria Francesca Medicina Generale/CAGAMBINA Concetta Pediatra di libera sceltaGIUFFRIDA Pietro Medicina Generale/CALONGO Giuseppe Medicina Generale/CAMAZZOLA Giuseppe Pediatra di libera sceltaMONTEMAGNO Francesco Neurochirurgo Libero professionistaPATANE’ PaolaPERCOLLA Claudio Medico Odontoiatra Libero ProfessionistaSTASI TommasoSTRANO Serafina Ginecologa ASPTROISI Renato Medicina Generale/CATURRISI Renato Medico legale