Il gip di Catania Anna Maria Cristaldi, al termine dell'udienza ha accolto le richieste del pubblico ministero, convalidando il fermo e applicando la misura cautelare della custodia in carcere. L'indagato, assistito dal difensore di fiducia Enzo Iofrida, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto il legale della difesa ha nominato un'interprete per conferire con il proprio assistito, che parla solo in lingua russa. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe agito in concorso con un connazionale, Kostantin Mazur, fermato poco prima a Taormina. Anche per quest'ultimo il gip di Messina ha disposto la convalida del fermo e la misura cautelare in carcere. I due avrebbero trasportato dalla Turchia, in cambio di svariate somme di denaro, circa dieci migranti, quattro dei quali si sono dati alla fuga dopo essere approdati a Taormina su un gommone. Trovati e sequestrati contanti in valute differenti, per l'ammontare complessivo di 5800 euro. Per il gip è concreto ed attuale il pericolo di fuga vista la “condizione di clandestinità, la mancanza di una fissa dimora ed i collegamenti con altri soggetti operanti all'estero”.Sarebbero tutti di nazionalità irachena ed iraniana i migranti sbarcati a Riposto su un motoveliero battente bandiera statunitense, proveniente dalle coste turche. Giunti in buone condizioni fisiche, i sei migranti hanno raccontato ai militari della Guardia di Finanza tutte le fasi del viaggio, indicando nei due russi i conducenti dell'imbarcazione. Uno di loro, partito da Kirkuk in Iraq a fine settembre insieme alla moglie, ha raccontato di aver raggiunto la capitale turca e da lì Istanbul. Ad attenderli ci sarebbe stato un iracheno che li avrebbe accompagnati in un piccolo porto distante circa 10 ore da Istanbul, da dove sarebbero salpati la notte del 10 ottobre. Un viaggio lungo quattro giorni, durante il quale sarebbero stati nutriti solo a gallette e frutta. Costo complessivo della traversata per i coniugi 26mila dollari. Nessuna tariffa fissa. Ognuno dei migranti, stando ai loro racconti, avrebbe pattuito cifre differenti. Altri due iracheni avrebbero pagato, rispettivamente, 3000 e 3500 dollari statunitensi. Un giovane iraniano, fuggito dalla propria terra per ragioni legate alla sua etnia, avrebbe corrisposto invece la somma di 12mila dollari. Tutte le testimonianze sarebbero state convergenti nell'indicare i due russi come gli scafisti. Ad impartire gli ordini a bordo sarebbe stato Kostantin Mazur. Una volta giunti al largo della costa ionica, gli scafisti, con un inglese stentato, avrebbero comunicato ai migranti che lo sbarco sarebbe avvenuto nelle ore notturne per evitare di essere intercettati dalle forze dell'ordine.