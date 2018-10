17.40 -Comunicazione di Giuseppe Mistretta, sindaco di Mineo: “ATTENZIONE: Si avvisano i cittadini che la SS 417, Catania-Gela, ė stata chiusa al transito in territorio di Mineo, per nubifragio, si sconsigliano spostamenti in direzione Catania, seguiranno aggiornamenti!Ancora interrotta la SP 181 per la Mofeta dei Palici ed anche la 108 per Borgo Lupo”17.28 La bomba d'acqua si sta spostando verso Catania.OGGI – Pomeriggio sera di oggi 21 e successive 6/9 ore, piogge temporalesche su Sicilia centro-orientale, ove saranno più intense nei territori dell'Ibleo, Piana di Catania, etneo e le città di Catania e Siracusa.Le piogge temporalesche potranno anche interessare le province occidentali.TENDENZA: domani lunedì 22, nel corso della giornata maltempo a carattere temporalesco su tutta la Sicilia tirrenica, e con particolare riferimento nei territori dello Stretto di Messina, Peloritani, versante nord etneo e Moio Alcantara. Durante le ore pomeridiane "ulteriore peggioramento" nei territori citati.IL BOLLETTINO - “Dalle prime ore del 22 ottobre si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie settori settentrionali. I fenomeni – aggiunge la Protezione Civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; dal pomeriggio del 22 ottobre si prevedono forti venti di burrasca dai quadranti settentrionali, specie zone occidentali, mareggiate lungo le coste esposte”.“I responsabili locali di protezione civile – si legge nel bollettino - sono invitati a prestare specifica attenzione alle condizioni meteorologiche locali e alle loro variazioni, non prevedibili e talora repentine, nonché agli effetti al suolo derivanti, ancorché potenziali, temuti o presumibili, adeguando all'occorrenza e opportunamente le Fasi operative e i propri modelli di intervento. In particolare, se sono note condizioni di vulnerabilità del territorio per effetto di dissesti precedenti, la Autorità locali di protezione civile possono, all'occorrenza, adottare Fasi Operative con livelli superiori a quelli del presente Avviso”.“Si raccomanda – conclude la Protezione civile - di dare la massima e tempestiva diffusione del presente Avviso e di informare la SORIS e i Servizi del DRPC-Sicilia competenti per territorio circa l'evoluzione della situazione”.