in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, emessa in data dal gip del Tribunale di Catania nei confronti di ventuno persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla coltivazione, produzione, trasporto, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione delle medesime, reati in materia di armi, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e favoreggiamento personale (operazione “Beautiful hybrid”).il quale nel corso dell’esecuzione della misura cautelare avvenuta il decorso 9 ottobre era risultato irreperibile perché all’estero, è stato tratto in arresto presso l’aeroporto di Catania - Fontanarossa. Espletate le formalità di rito, Cannizzaro, ritenuto responsabile di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.