Con lui quella che ama definire “una squadra” – dice a Livesicilia – con numerosi candidati che potrebbero, con competenza, ricoprire il ruolo di Presidente”. Vent'anni di esperienza da primario, tre anni da presidente nazionale dei chirurghi italiani, Piazza promette di interrompere l’eccessiva politicizzazione dell’Ordine.Francesca Catalano, primario di Senologia al Cannizzaro, Alfio Saggio, primario di chirurgia ad Acireale, Riccardo Castorina, responsabile chirurgia Morgagni, Gianfranco Di Fede, primario radiologo ad Acireale, in lista anche Nello Ferlito, odontoiatra universitario. Oltre a figure con esperienza dirigenziale ci sono giovani medici come Federica Filosco , specializzanda in pediatria, Marco Barbanti, cardiologo al Policlinico, Nino Gurgone anestesista e Santo Bonanno medico di PS al Garibaldi centro. Ci sono, inoltre, medici di base come Giovanni Scornavacca e Gesualdo Cultrona. Completano la lista Salvatore Curatolo dermatologo al Garibaldi, Salvatore Iannuzzi medico legale e Giuseppe Liberti infettivologo al Cannizzaro.“Dopo una prima fase propositiva e positiva – commenta il chirurgo oncologo - l'eccessiva commistione dell’ Ordine con la politica ha innescato i problemi che tutti conosciamo”. Piazza punta su alcune priorità: “Innanzitutto la deontologia, attraverso il riordino morale dell'Ordine dei medici che ha bisogno di riconquistare la sua credibilità, poi la qualità e la sicurezza delle cure in sanità, la sicurezza degli operatori sanitari, la formazione e la meritocrazia con una particolare attenzione al territorio. Prossime mosse? “Puntare all'elezione in blocco dei 15 candidati per esprimere successivamente un presidente di alto profilo”.