L'alluvione che si è abbattuta nel calatinoha messo in ginocchio la piana: quattro fiumi sono esondati provocando smottamenti, cedimenti e allagamenti di intere colture.. “Le strade sono scomparse: ci sono state decine e decine di cedimenti”, spiega il sindaco Francesco Barchitta a LiveSiciliaCatania. La cittadina delle arance è rimasta isolata: solo nel pomeriggio di ieri è stata nuovamente percorribile la 385 Scordia-Catania. Chiuse, invece, tutte le strade provinciali. Al lavoro vigili urbani, carabinieri, vigili del fuoco, militari dell’Esercito, personale della protezione civili e volontari. Previsti per oggi l’arrivo di nuove squadre. “Sono in atto opere di bonifica in diverse zone perché la cittadina è stata travolta dal fango - spiega il primo cittadino di Scordia - abbiamo seri problemi di viabilità e di percorrenza delle strade cittadine”. Già da ieri mattina sono iniziati i sopralluoghi negli edifici pubblici. Le scuole anche oggi sono rimaste chiuse per permettere ai tecnici del Comune di continuare le verifiche. “Fortunatamente negli edifici scolastici non abbiamo riscontrato danni”, continua Barchitta. Non ci sono stati feriti gravi, ma nella giornata di ieri ci sono stati diversi problemi per raggiungere l’ospedale di Militello in Val di Catania. “Un’ambulanza è rimasta bloccata”, racconta ancora Barchitta. Già dalle prime ore del mattino di ieri è iniziata un’interlocuzione con gli uffici della Regione Siciliana e anche con l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. Il supporto da Palermo e Roma sarà necessario, se non indispensabile. Famiglie, commercianti e agricoltori sono in ginocchio.Il presidente del consiglio comunale Giuseppe Lanzafame si è già attivato per convocare un consiglio straordinario per attivare le procedure necessarie affinché venga riconosciuto lo stato di calamità naturale per fare fronte agli ingenti danni in città, in campagna e sulle strade. Le aziende agricole sono completamente in ginocchio ed è stata persa la maggior parte della produzione dei carciofi. "Ho visitato alcune aziende e il danno è incalcolabile. Prodotto sommerso dal fango e impianti distrutti - spiega Lanzafame - la stessa cosa è accaduta a molti agrumeti. Le piantine più giovani sono state letteralmente estirpate."Lo ha annunciato il sindaco Salvatore Astuti, che lanciato un appello ai cittadini: "La pesanti piogge hanno causato danni e reso alcune strade impraticabili. Il mio consiglio è di non uscire da casa".