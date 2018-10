Su mandato del presidente Musumeci, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone si è recato in ricognizione nei paesi colpiti dall’alluvione della scorsa notte. Già in mattinata i tecnici dell’assessorato avevano compiuto dei sopralluoghi a Scordia, Lentini, Militello. Anche le unità della Protezione civile regionale si sono recate a Palagonia, Mineo e Ramacca. L’assessore ha fatto visita ai centri di Palagonia e Ramacca, accompagnato dagli amministratori locali, per una prima verifica sul campo dei danni dovuti al grave nubifragio e per concordare i primi interventi a sostegno delle comunità. È già allo studio del governo Musumeci la dichiarazione dello stato di emergenza ma anche, per dare sostegno al comparto agricolo, dello stato di calamità. Le comunità locali sono state infatti messe in ginocchio da precipitazioni record. «Nella Giunta di governo odierna abbiamo affrontato il problema, i nostri uffici stanno procedendo a una ricognizione dei danni a infrastrutture, mezzi, immobili privati, attività produttive. In questo momento - spiega l’assessore Falcone - i Comuni sono impegnati nelle prime attività di ripristino delle condizioni di normalità. Per quanto ci riguarda non trascureremo nulla, ma metteremo in campo ogni utile azione, anche col Governo nazionale, per dare attuazione a tutti gli interventi necessari. L’obiettivo del Governo Musumeci è di non lasciare nessuno da solo».

“Il nubifragio che si è abbattuto sulla zona del catanese e siracusano ha evidenziato tutte le criticità di un territorio da troppo tempo trascurato e maltrattato”. Con queste parole Antonio Alba, consigliere nazionale dei geologi ha espresso la sua preoccupazione in seguito agli eventi metereologici avvenuti nella notte del 18 ottobre, che hanno visto ampie aree inondate dall'acqua sin dalle prime ore del mattino, con gravi disagi alla circolazione stradale a causa di interruzioni di diverse strade statali. “Le zone colpite, tra la parte terminale della provincia di Catania e quella di Siracusa (Lentini), nelle aree prospicienti al fiume Simeto - prosegue Alba – si sono rivelate inadeguate allo smaltimento delle acque di pioggia arrecando gravi danni alle attività commerciali, agricole e produttive e il livello dell’acqua esondata ha raggiunto in alcuni casi anche l’altezza di due metri e mezzo dal piano campagna. Ancora una volta, e ormai con cadenza settimanale, si procede alla stima dei danni, mettendo sempre più in evidenza quanto costi al Paese la mancata prevenzione” denuncia il geologo siciliano.

Il maltempo si abbatte sulla penisola dopo un periodo (settembre) che ha fatto segnare il 61 per cento in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che amplificano l’esposizione al rischio idrogeologico. “I cambiamenti climatici interessano un territorio già fragile – afferma Alba – tant’è che il 91,3 per cento dei comuni italiani è a rischio frane e alluvioni, secondo i dati dell’Ispra. L’andamento anomalo di quest’anno conferma la tropicalizzazione del clima e i cambiamenti in atto si manifestano con l’elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali: dalle precipitazioni brevi e intense alle ondate di siccità. L’attenzione da riservare al territorio deve quindi essere massima, per cui si rende necessario procedere a un piano straordinario di interventi sia da parte del Governo che da parte della Regione Sicilia. La manutenzione dei corsi d’acqua maggiori e minori e il monitoraggio di aree in dissesto o potenzialmente tali sono interventi inderogabili, anche se in tutto il Paese mancano strutture tecniche geologiche tali da poter affrontare in pieno un discorso di prevenzione serio e a lunga gittata” denuncia il geologo agrigentino. “Sono ben 34 mila i monumenti, i beni architettonici ed i siti archeologici a rischio in Sicilia, pari al 18,1% del patrimonio artistico nazionale, a cui si aggiungono oltre 80 mila imprese localizzate in aree critiche, per un indotto di oltre 200 mila lavoratori. Bastano questi numeri per indurre a scelte diverse, come quella di istituire presidi geologici territoriali, una lotta che il Consiglio Nazionale dei Geologi sta portando avanti da anni, ma purtroppo in maniera solitaria e inascoltata”, conclude.

"Va bene la pioggia ma certamente la causa principale di quanto e' successo in Sicilia e' l'incuria nella gestione del territorio". Lo afferma il presidente regionale Coldiretti, Francesco Ferreri, all'indomani della devastazione di agrumi, ortaggi, seminativi, strutture causate dallo straripamento del fiume San Leonardo e delle precipitazioni. "Ancora e' presto per una stima - sottolinea - ma basti pensare anche agli investimenti necessari per rimettere in campo i nuovi impianti spazzati via dalla forza dell'acqua per comprenderne l'entita'. Il dissesto idrogeologico e' una tragedia sotto gli occhi di tutti che deve essere aggredita subito, prima che altri fenomeni atmosferici danneggino ancora di piu' il territorio. Molte aziende di CATANIA e Siracusa sono in ginocchio - aggiunge Francesco Ferreri - c'e' chi ha perduto anche il 100 per cento della produzione chi fa i conti con i danni strutturali che si presenteranno tra qualche tempo. Il punto e' che tutto questo avviene perche' non c'e' manutenzione e regna un clima di totale confusione. In alcune parti da oltre mezzo secolo non vengono sistemati gli argini, ci sono aziende che non possono essere raggiunte se non con mezzi adeguati e tutto questo mentre il cambiamenti climatici sono ormai una priorita' assoluta. Evidentemente - osserva - i Consorzi di Bonifica non sono in grado di gestire una situazione cosi' complessa e per questo vanno subito adottate delle strategie di tutela che possano ripristinare la sicurezza. Siamo passati da anni di siccita' - conclude il presidente Ferreri - a piogge eccessive ma quanta acqua riusciamo a recuperare e trattenere? Niente. Anzi, senza strutture di canalizzazione adeguate si perde tutta. E questo e' davvero insostenibile".

IL SUPPORTO DELLE FORZE ARMATE

Già dalle prime ore del 18 ottobre, a seguito del maltempo che ha colpito - dalla serata e per tutta la notte passata - il versante sudorientale della Sicilia, l’Aeroporto Militare di Sigonella sta fornendo supporto tecnico il supporto tecnico ai mezzi di soccorso per facilitare le operazioni in corso, compreso agli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera di Catania già per le operazioni di salvataggio dei cittadini in difficoltà - principalmente rifugiati sui tetti delle loro case - e anche per ogni altra attività che possa agevolare il loro lavoro vista la vicinanza alla zone del nubifragio.





L’Aeronautica Militare di Sigonella, con il personale impegnato anche nella verifica delle proprie infrastrutture dopo le intense piogge al fine di fornire al meglio i servizi ai Cittadini:

- ha assicurato tutte le operazioni a terra di accoglienza e prima assistenza medica. Al momento, sono dieci le persone salvate con gli elicotteri che, appena a Sigonella, sono state prelevate dall’ ambulanza della locale Infermeria di Corpo per constatare il loro stato di salute;

- ha fornito 20 unità di personale per agevolare la viabilità sulla SP69 allagata;

- sta mettendo a disposizione il servizio del controllo dello spazio aereo per le operazioni intorno alla zona di Sigonella legate all’alluvione e per assicurare la continuità dei servizi forniti all’aeroporto civile di Catania Fontanarossa;

- sono allertati i mezzi antincendio, gli specialisti della linea volo e la locale stazione meteorologica.

Il Comando Aeroporto di Sigonella, gerarchicamente dipendente dal Comando Forze di Supporto e Speciali dell’AM di Roma, ha il compito di fornire il supporto tecnico, logistico, amministrativo ed operativo al 41° Stormo Antisom - dotato di velivoli P-72A, al 61° Gruppo Volo - dotato di APR tipo Predator ed ai Reparti rischierati ed in transito sull’omonima Base Aerea, assicurando - al contempo - i servizi necessari per il sicuro ed efficace svolgimento delle attività di volo. Nell'ambito dei servizi alla collettività, fornisce supporto di linea volo 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, a voli militari e di Stato, nonché a quelli per il trasporto aereo sanitario di organi e di pazienti bisognosi ed in imminente pericolo di vita. Inoltre, è responsabile della fornitura dei servizi del traffico aereo all’interno della zona di controllo (CTR) denominata Catania, che comprende i cieli della Sicilia orientale e dei mari adiacenti, ivi compresi gli Aeroporti di Sigonella, Catania-Fontanarossa e Comiso.





L'alluvione che si è abbattuta nel calatinoha messo in ginocchio la piana: quattro fiumi sono esondati provocando smottamenti, cedimenti e allagamenti di intere colture.. “Le strade sono scomparse: ci sono state decine e decine di cedimenti”, spiega il sindaco Francesco Barchitta a LiveSiciliaCatania. La cittadina delle arance è rimasta isolata: solo nel pomeriggio di ieri è stata nuovamente percorribile la 385 Scordia-Catania. Chiuse, invece, tutte le strade provinciali. Al lavoro vigili urbani, carabinieri, vigili del fuoco, militari dell’Esercito, personale della protezione civili e volontari. Previsti per oggi l’arrivo di nuove squadre. “Sono in atto opere di bonifica in diverse zone perché la cittadina è stata travolta dal fango - spiega il primo cittadino di Scordia - abbiamo seri problemi di viabilità e di percorrenza delle strade cittadine”. Già da ieri mattina sono iniziati i sopralluoghi negli edifici pubblici. Le scuole anche oggi sono rimaste chiuse per permettere ai tecnici del Comune di continuare le verifiche. “Fortunatamente negli edifici scolastici non abbiamo riscontrato danni”, continua Barchitta. Non ci sono stati feriti gravi, ma nella giornata di ieri ci sono stati diversi problemi per raggiungere l’ospedale di Militello in Val di Catania. “Un’ambulanza è rimasta bloccata”, racconta ancora Barchitta. Già dalle prime ore del mattino di ieri è iniziata un’interlocuzione con gli uffici della Regione Siciliana e anche con l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. Il supporto da Palermo e Roma sarà necessario, se non indispensabile. Famiglie, commercianti e agricoltori sono in ginocchio.Il presidente del consiglio comunale Giuseppe Lanzafame si è già attivato per convocare un consiglio straordinario per attivare le procedure necessarie affinché venga riconosciuto lo stato di calamità naturale per fare fronte agli ingenti danni in città, in campagna e sulle strade. Le aziende agricole sono completamente in ginocchio ed è stata persa la maggior parte della produzione dei carciofi. "Ho visitato alcune aziende e il danno è incalcolabile. Prodotto sommerso dal fango e impianti distrutti - spiega Lanzafame - la stessa cosa è accaduta a molti agrumeti. Le piantine più giovani sono state letteralmente estirpate."Lo ha annunciato il sindaco Salvatore Astuti, che lanciato un appello ai cittadini: "La pesanti piogge hanno causato danni e reso alcune strade impraticabili. Il mio consiglio è di non uscire da casa".