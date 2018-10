Moderati dalla giornalista Roberta Fuschi, il già parlamentare Giuseppe Berretta e Gaetano Palumbo, segretario del circolo universitari del Pd, hanno riannodato il filo sullo stato di salute dell'area progressista. Le coordinate di partenza sono la crisi del renzismo e l’avvento al governo dell’inedita coalizione gialloverde. “La forza di Salvini – spiega a LiveSicilia Rossomando – è di aver toccato i veri temi che riguardano la situazione economica e sociale dei cittadini, in modo sicuramente sbagliato e non condivisibile, ma se non capiamo ciò, non capiamo perché la sinistra è stata sconfitta”.Il primo obiettivo è quello di cercare una chiave di lettura tarata sul tempo attuale. “Salvini risponde a quella richiesta di sicurezza – spiega – che è anche sociale . È andato a mettere dei titoli nel campo che era della sinistra. È una destra insidiosa perché è una destra sociale”. La prossima tappa è ripartire dai fondamentali, dalla richiesta d’inclusione. “O la sinistra riparte da lì o non avrà la credibilità per parlare a quell’umanesimo al quale non possiamo rinunciare”, aggiunge Rossomando.puntando però “all’innovazione”. Una riflessione da portare al prossimo congresso dem: “È evidentemente – aggiunge – che la stagione del renzismo ha palesato delle crepe rispetto al mutamento sociale in corso in tutto il mondo, un mutamento dettato dalla globalizzazione”. Insomma, una crisi planetaria a cui il laburismo britannico, attualmente, sta cercando di dare risposte: “Guardiamo all’esperienza di Corbin – dice Rossomando – Rimettere in discussione il modello di sviluppo degli ultimi vent’anni è la risposta che riportarci in sintonia con il nostro popolo”.“Valutare il passato recente, scandagliare i limiti, allargare i confini, coinvolgere e promuovere persone nuove”. Pensa al locale, Gaetano Palumbo, che parlando a LiveSicilia spiega: “Catania, fino a meno di un anno fa, esprimeva sette deputati e un sindaco metropolitano – dice – Strada facendo abbiamo stravolto i connotati di un partito saldamento radicato nella sinistra italiana e nel socialismo europeo”.dell’ex deputato Ars Pippo Nicotra, transitato dall’Udc al Pd renziano passando da Articolo 4: “Quando ti trovi innanzi all’ingresso di nuovi personaggi, anche rispettabili, ma che hanno una impostazione diversa, è evidentemente che si creano incomprensioni e si paga un prezzo altissimo”. Palumbo ci tiene però a precisare: “Si badi bene, il cataclisma attuale, non è solo locale”. Appunto.