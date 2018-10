in un’aiuola del viale Ulisse, un pacco contenente un fucile calibro 20 marca “Antonio Zoili” a canne mozze.Gli accertamenti effettuati in banca dati dagli operanti, hanno consentito di stabilire che l’arma era stata rubata il 15 ottobre 2015 in una abitazione di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria.Il fucile, posto sotto sequestro, nei prossimi giorni sarà inviato agli esperti del Ris di Messina che lo esamineranno per stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.