Lo rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, dopo la notizia della seconda azione criminosa nell'arco di 48 ore ai danni della centro operativo della Motorizzazione ubicato nella Zona industriale etnea. Ignoti nella notte hanno danneggiato il cancello della struttura, comunque già rientrato in funzione. Mercoledì erano stati invece presi d'assalto gli uffici e collocata una miccia esplosiva. "Si tratta di un altro atto sconcertate - ha aggiunto Falcone - che ha suggerito al Governo Musumeci di accelerare sull’aumento della vigilanza a tutela dei lavoratori e degli essenziali servizi resi dalla Motorizzazione".e nella sede colpita dall’atto intimidatorio, per dare testimonianza della vicinanza del Governo Musumeci ai dipendenti della Motorizzazione. "Anche oggi va ricordato - ha concluso l’assessore - che questi atti criminosi non potranno cambiare la linea della fermezza nella difesa della legalità che deve animare l’amministrazione regionale a tutti i livelli".