Ore 16.13. Nota Anas. Riaperte le statali 192 e 417. Permangono rallentamenti. Chiusa la strada statale 124 "Siracusana" a Siracusa, per allagamento al km 114,200. Rimane chiusa la SS 114 DIR.

Ore 15.00 - Il segretario provinciale della ella confederazione CIFA, Gaetano Benincasa e di Tiziana Campisi, segretaria di Fedagricoltura lanciano un appello al governo regionale al fine della dichiarazione dello stato di calamità per gli agricoltori colpiti dall'alluvione della scorsa notte nella piana di Catania ed in particolare nel calatino sud simeto. "È doveroso - affermano - da parte dei nostri rappresentanti istituzionali intervenire in favore delle zone colpite dal disastro"

Gela, allagata e nella zona al confine con Siracusa per via dello straripamento del fiume San Leonardo. I carabinieri, diretti dal maggiore Salvatore Menta, coadiuvato dal luogotenente Annibale Lizio stanno intervenendo per soccorrere chi è rimasto intrappolato nel fango. Sul posto anche gli elicotteri della Guardia costiera e dei vigili del fuoco che stanno soccorrendo gli automobilisti, trasportati presso la base di Sigonella.in seguito agli eventi metereologici avvenuti nella notte del 18 ottobre, che hanno visto ampie aree inondate dall'acqua sin dalle prime ore del mattino, con gravi disagi alla circolazione stradale a causa di interruzioni di diverse strade statali. “Le zone colpite, tra la parte terminale della provincia di Catania e quella di Siracusa (Lentini), nelle aree prospicienti al fiume Simeto - prosegue Alba – si sono rivelate inadeguate allo smaltimento delle acque di pioggia arrecando gravi danni alle attività commerciali, agricole e produttive e il livello dell’acqua esondata ha raggiunto in alcuni casi anche l’altezza di due metri e mezzo dal piano campagna. Ancora una volta, e ormai con cadenza settimanale, si procede alla stima dei danni, mettendo sempre più in evidenza quanto costi al Paese la mancata prevenzione” denuncia il geologo siciliano.sta convocando un'assise straordinaria per attivare l'iter e chiedere lo stato di calamità naturale.Al km 1 della SS194 (vicino bivio per Lentini). Strada interrotta.solo nel pomeriggio è stata nuovamente percorribile la 385 Scordia-Catania. Chiuse, invece, tutte le strade provinciali. “Sono in atto opere di bonifica in diverse zone perché la cittadina è stata travolta dal fango - spiega il primo cittadino di Scordia - abbiamo seri problemi di viabilità e di percorrenza delle strade cittadine”. Già da questa mattina sono iniziati i sopralluoghi negli edifici pubblici. Le scuole anche domani saranno chiuse per permettere ai tecnici del Comune di continuare le verifiche. “Fortunatamente negli edifici scolastici non abbiamo riscontrato danni”, continua Barchitta.Un avvallamento registrato sia ai margini laterali che in corrispondenza dello spartitraffico centrale di via Carmelo Rosano, antistante il viadotto torrente Acquicella/Acquasanta, probabilmente provocata dall’erosione da acqua piovana del terrapieno sottostante la sede stradale, ha obbligato i tecnici della protezione civile a chiudere l’arteria a scopo precauzionale. Per una verifica più approfondita delle condizioni della strada e per stabilire i provvedimenti più immediati lunedì mattina alle ore 8,30 sarà dettagliatamente esaminato il tratto interessato alla verifica in via Carmelo Rosano all’incrocio con via Palermo, alla presenza dell’Assessore alla Protezione Civile Alessandro Porto, di quello ai Lavori Pubblici Giuseppe Arcidiacono e con il Direttore della Protezione Civile comunale Maria Luisa Areddia e il Responsabile della Direzione Lavori Pubblici Corrado Persico.degli elicotteri in dotazione un uomo questa mattina nei pressi di Sigonella."Il governo regionale si attivi immediatamente e chieda lo stato di calamità naturale per la zona della provincia di Catania duramente colpita in questi giorni dal maltempo. E' urgente procedere con la quantificazione dei danni ad aziende agricole, attività imprenditoriali e cittadini – aggiunge il deputato regionale Anthony Barbagallo - ed intervenire con misure di sostegno, anche prevedendo la sospensione del pagamento dei tributi".che sta monitorando il territorio in cui i danni crescono di ora in ora. In alcune aziende è andato perduto il 100 per cento di agrumi, così come gli ortaggi. Il danno, sottolinea Alfio Di Giorgio, presidente della sezione Coldiretti di Carlentini (Sr), nonché proprietario di agrumeti e di un agriturismo in contrada Badiula minacciato dall’acqua, è totale. Tutti gli alberi sono sommersi, così come le strutture e gli impianti. Il problema – sottolinea – è causato sì dalla pioggia ma soprattutto dalla mancata manutenzione degli argini. In 50 anni mai nessuno ha provveduto. Danni ingenti anche nel catanese a Palagonia e Ramacca. Anche qui, conclude Coldiretti Sicilia, i tecnici sono al lavoro per una quantificazione che ha già raggiunto livelli altissimi."I danni, sia alle produzioni che alle strutture, sono di parecchie centinaia di milioni di euro”. Lo dichiarano il presidente Cia Sicilia Orientale Giuseppe Di Silvestro e il direttore Graziano Scardino, i quali sulla straordinarietà dell’evento atmosferico e i danni alle campagne colpite dal nubifragio della scorsa notte hanno già inviato una lettera al Ministro dell’Agricoltura, Gianmarco Centinaio, al Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, all’Assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera, al Direttore Generale Assessorato Agricoltura Carmelo Frittitta.Nella mattinata di oggi 19 ottobre, il personale del 2° Nucleo Aereo di Catania è intervenuto per prestare soccorso nella zona di Lentini, fortemente colpita dall’intensa pioggia caduta tra la nottata di ieri e la mattinata di oggi. L’equipaggio in allarme S.A.R. con l’elicottero AW139, è stato allertato dalla Protezione Civile Nazionale, tramite la sala operativa del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Nelle due sortite effettuate sono state tratte in salvo 5 persone, a mezzo verricello di soccorso. Al primo intervento, terminato con il recupero di una persona, è seguito un secondo e ben più lungo intervento; che ha permesso il recupero di altre 4 persone. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 14.00 locali, con atterraggio sull’aeroporto di Catania Fontanarossa. Tutte e 5 le persone tratte in salvo risultano essere in buone condizioni di salute."L'acqua è arrivata all'improvviso, la nostra auto si è schianta contro il guardrail e abbiamo avuto paura di morire, io sono uscito dal finestrino e poi sono arrivati i carabinieri a soccorrerci. Stiamo bene. C'erano altre auto ferme, tutti sono in salvo". È il racconto di uno dei tre occupanti della vettura dell'incidente avvenuto sull'ex Statale 194, in territorio di Lentini, allagata dall'esondazione del fiume San Leonardo, ha raccontato la disavventura avuta ai familiari, che vivono nel Catanese. Un pensionato si è salvato da solo: è uscito dal finestrino della sua auto e 'nuotando' è riuscito a raggiungere un posto sicuro.Questa mattina, a seguito delle operazioni di soccorso svolte dai militari del 62° reggimento fanteria della brigata Aosta in provincia di Catania, sono state tratte in salvo, lungo la strada statale 417 nei pressi del comune di Palagonia, sette persone rimaste intrappolate nelle loro macchine per il violento fenomeno alluvionale. L’opera dell’Esercito continua incessantemente a favore della popolazione colpita dall’alluvione.- Strada statale 288 "Di Aidone" riaperta al traffico. Permangono rallentamenti. Presenza di mezzi in azione per la pulizia del piano viabile.l report dei vigili del fuoco. Alle 11.30, 117 interventi in coda. Nello specifico: Palagonia 41 interventi, Scordia 45 interventi in coda, Ramacca 18 interventi in coda, Interventi in corso dalle 8.00 20 uno chiuso, Interventi espletati da ieri ad ora 78. La SS 417 non è percorribile.- Interviene Confagricoltura: Selvaggi: “danni gravissimi alla produzione e alle piante. Ci sono gli estremi per chiedere lo stato di calamità straordinaria e il rinvio rinvio dei pagamenti di contributi e cartelle ”Il tratto chiuso dall'Anas della strada statale 192 "Della Valle del Dittaino" è aumentato. La statale è adesso chiusa dal km 8 al km 43, da Enna a Castel di Judica (CT). Traffico rallentato sulle statali 194 e 385.Salvataggio da parte dei carabinieri, Guardia costiera e Vigili del fuoco degli automobilisti intrappolati in zona LentiniLa Statale Catania - Gela è letteralmente allagata.in veri e propri fiumi in piena, causando disagi alla popolazione. Necessario l'ntervento di diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno addirittura rischiato di essere trascinati dalla furia dell'acqua, sulla ss121 a Palagonia, dove si è verificato anche un crollo tetto.delle acque che hanno invaso le strade di comunicazioni nel Catanese per il violento nubifragio che ha colpito la zona della Piana. I quattro componenti della squadra sono rimasti bloccati per oltre tre ore dall'acqua alta circa un metro e mezzo vicino il parco archeologico di Palikè, in territorio di Mineo, e sono stati soccorsi da poco da altri colleghi. La squadra, provata, non ha voluto fare rientro, ma ha proseguito nel servizio di assistenza.i bloccati con la macchina nella zona del siracusano. Insomma la conta dei danni è destinata ad aumentare.tanto che l'Anas, a causa dei forti temporali che si sono abbattuti nella parte orientale dell’isola, ha disposto la chiusura al traffico di alcuni tratti di strada. In particolare, per allagamento del piano viabile, sono chiuse le strade statali 114 dir “Della Costa Saracena” tra il km 10 e 11, a Carlentini (SR), e la 192 “Della Valle del Dittaino” dal km 24 al km 43. Chiusa per fango e detriti in carreggiata la strada statale 288 “Di Aidone”, dal km 2 al km 10, a Ramacca (CT). La strada statale 417 “Di Caltagirone” è chiusa dal km 54 al km 59 a Lentini per esondazione del torrente Gornalunga."Considerati i fenomeni atmosferici avversi, che da ieri sera interessano Catania", l'Amministrazione comunale d'intesa con la Prefettura, "raccomanda ai cittadini la massima prudenza alla guida e di evitare, in particolare, l'utilizzo di mezzi a due ruote, motocicli e biciclette per gli spostamenti". Le scuole saranno regolarmente aperte