Gela, allagata e nella zona al confine con Siracusa per via dello straripamento del fiume San Leonardo. I carabinieri, diretti dal maggiore Salvatore Menta, coadiuvato dal luogotenente Annibale Lizio stanno intervenendo per soccorrere chi è rimasto intrappolato nel fango. Sul posto anche gli elicotteri della Guardia costiera e dei vigili del fuoco che stanno soccorrendo gli automobilisti, trasportati presso la base di Sigonellal report dei vigili del fuoco. Alle 11.30, 117 interventi in coda. Nello specifico: Palagonia 41 interventi, Scordia 45 interventi in coda, Ramacca 18 interventi in coda, Interventi in corso dalle 8.00 20 uno chiuso, Interventi espletati da ieri ad ora 78. La SS 417 non è percorribile.- Interviene Confagricoltura: Selvaggi: “danni gravissimi alla produzione e alle piante. Ci sono gli estremi per chiedere lo stato di calamità straordinaria e il rinvio rinvio dei pagamenti di contributi e cartelle ”Il tratto chiuso dall'Anas della strada statale 192 "Della Valle del Dittaino" è aumentato. La statale è adesso chiusa dal km 8 al km 43, da Enna a Castel di Judica (CT). Traffico rallentato sulle statali 194 e 385.Salvataggio da parte dei carabinieri, Guardia costiera e Vigili del fuoco degli automobilisti intrappolati in zona LentiniLa Statale Catania - Gela è letteralmente allagata.in veri e propri fiumi in piena, causando disagi alla popolazione. Necessario l'ntervento di diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno addirittura rischiato di essere trascinati dalla furia dell'acqua, sulla ss121 a Palagonia, dove si è verificato anche un crollo tetto.delle acque che hanno invaso le strade di comunicazioni nel Catanese per il violento nubifragio che ha colpito la zona della Piana. I quattro componenti della squadra sono rimasti bloccati per oltre tre ore dall'acqua alta circa un metro e mezzo vicino il parco archeologico di Palikè, in territorio di Mineo, e sono stati soccorsi da poco da altri colleghi. La squadra, provata, non ha voluto fare rientro, ma ha proseguito nel servizio di assistenza.i bloccati con la macchina nella zona del siracusano. Insomma la conta dei danni è destinata ad aumentare.tanto che l'Anas, a causa dei forti temporali che si sono abbattuti nella parte orientale dell’isola, ha disposto la chiusura al traffico di alcuni tratti di strada. In particolare, per allagamento del piano viabile, sono chiuse le strade statali 114 dir “Della Costa Saracena” tra il km 10 e 11, a Carlentini (SR), e la 192 “Della Valle del Dittaino” dal km 24 al km 43. Chiusa per fango e detriti in carreggiata la strada statale 288 “Di Aidone”, dal km 2 al km 10, a Ramacca (CT). La strada statale 417 “Di Caltagirone” è chiusa dal km 54 al km 59 a Lentini per esondazione del torrente Gornalunga."Considerati i fenomeni atmosferici avversi, che da ieri sera interessano Catania", l'Amministrazione comunale d'intesa con la Prefettura, "raccomanda ai cittadini la massima prudenza alla guida e di evitare, in particolare, l'utilizzo di mezzi a due ruote, motocicli e biciclette per gli spostamenti". Le scuole saranno regolarmente aperte