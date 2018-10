Sono quattro gli arresti, due ai domiciliari, eseguiti dalla polizia su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania in esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Catania. A finire in manette è stato Mirko Pompeo Casesa, classe 1983, pregiudicato, già Sorveglito Speciale; Salvatore Mazzaglia, (classe 1957), inteso “Nino calcagno”, pregiudicato, già detenuto per altra causa; Aldo Pappalardo, (classe 1988), pregiudicato, ai domiciliari; Angelina Puglisi, (classe 1966), agli arresti domiciliari. Casesa e Mazzaglia sono ritenuti esponenti della famiglia catanese di Cosa nostra, tutti gli altri sono indagati per estorsioni con l’aggravante mafiosa. Vittima è il titolare di una officina meccanica di Nicolosi.– “Squadra Antiracket” hanno permesso di accertare che esponenti del gruppo di Mascalucia della cosca mafiosa Santapaola - Ercolano "hanno costretto la vittima, dal dicembre 2008 sino al 2016, con minaccia consistita - scrivono gli inquirenti - nel far valere la loro appartenenza all’anzidetta associazione mafiosa, a pagare, in occasione delle festività natalizie, la somma annuale di 500 euro, talvolta suddivisa in due tranche, a titolo di messa a posto".La originaria richiesta estorsiva era stata fatta invece da Aldo Pappalardo mentre i proventi dell’estorsione sarebbero stati destinati al mantenimento in carcere di Salvatore Mazzaglia. Casesa è detenuto a Bicocca, mentre Pappalardo e Puglisi - come detto - sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.