Il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza del 5 settembre 2018, accoglie i ricorsi, facendo obbligo alle competenti Amministrazioni intimate di pronunciarsi con motivato provvedimento entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della presente decisione. Il Tar ammonisce che, in caso di perdurante silenzio, sarà nominato "commissario ad acta il Prefetto di Trapani, o Funzionario dallo stesso espressamente delegato, che subentrerà alle Amministrazioni, nei modi e nei sensi indicati in parte motiva".



Insomma, anche il Tar evidenzia come la Regione debba esprimersi concludendo le procedure autorizzative, Vas e Via. "Ad oggi 16 ottobre 2018 - ribadisce l'amministratore - nessun provvedimento è stato adottato. L’Autorità giudiziaria amministrativa ha quindi sancito incontrovertibilmente l’illegittimità anche giuridica del comportamento tenuto dall’Amministrazione regionale, illegittimità che è causa della presente procedura gravemente pregiudizievole per la prosecuzione dei rapporti di lavoro e in via indiretta anche di un potenziale disastro ambientale.



"Allo stato - aggiunge - in mancanza di certezza amministrativa sulle operazioni di abbancamento in discarica, la Cisma sta operando residualmente con attività di trattamento, intermediazione e stoccaggio e smaltimento verso impianti terzi. Senza però alcuna economia gestionale tant’è che il bilancio di esercizio al 31.12.2017, approvato il 29 giugno 2018, presenta una perdita di esercizio di euro 2.697.657 e la proiezione della perdita per l’esercizio 2018 si attesta a circa 3,6 milioni\di euro. Per tali motivi è necessario anzi doveroso procedere ad una riorganizzazione dell’azienda che comporta una drastica riduzione della forza lavoro da adeguare alle attività residue".



Un disastro che ricade sulla pelle di 13 lavoratori e che potrebbe causare oltre che un grosso danno ambientale serio anche esborsi non indifferenti per sorvegliare l'impianto. Come evidenzia Paolo Magrì, rappresentante sindacale della Cisal, sindacato da tempo impegnato nel combattere questa particolare battaglia. "Siamo inorriditi - afferma. L'amministrazione regionale è paralizzata e quella attuale si è rivelata peggiore di quella precedente, che pensavamo fosse imbattibile. Abbiamo chiesto una risposta - continua il sindacalista - che non è mai arrivata, Presenteremo un esposto alla Procura, contro la Regione".



Magrì sottolinea come l'amministratore giudiziario abbia fatto di tutto per tenere in piedi l'azienda, garantire i livelli occupazionali e le attività, ma come il muro d gomma degli uffici regionali abbiano reso tutto vano. "Oggi è la politica a mettere i lavoratori con le spalle al muro, e mettere fine a un'azienda all'avanguardia che potrebbe produrre ancora utili - prosegue Magrì - che annuncia una manifestazione che si terrà a Palermo nei prossimi giorni, "Ma non escludo - aggiunge - che i lavoratori possano dare vita a qualcosa di più eclatante". Il sindacalista conclude poi soffermandosi sull'aspetto ambientale ed economico. "Qui si rischia grosso - incalza - in caso di chiusura si dovrebbero spendere centinaia di migliaia di euro la giorno per la sorveglianza. E poi - conclude - il licenziamento dei lavoratori costerà all'intera collettività".



In effetti, salvagenti per i dipendenti non ce ne sono. "La società non ha programmato eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione del programma - conclude la lettera d Carpinato - ovvero individuato attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva, da attribuirsi eventualmente ai lavoratori interessati al procedimento di riduzione del personale".





"nelle more del procedimento di revisione congiunta dell’AIA e della VIA", per ottenere in via d’urgenza l’autorizzazione alla prosecuzione delle attività della discarica, "manifestando la disponibilità ad avviare immediatamente, ove ritenuto necessario, una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale al fine di evitare la palesata e improvvida interruzione dell'attività di discarica che avrebbe reso impossibile, per assoluta mancanza di risorse finanziarie, il mantenimento della sicurezza ambientale dell'impianto in termini di gestione e continuo smaltimento del percolato, monitoraggio del sito industriale e tutte le attività connesse".