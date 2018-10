e Scordia, colpite da un violento nubifragio che si è abbattuto nella provincia etnea nella notte di ieri. Un plotone in prontezza per le esigenze di pubblica calamità è intervenuto con 2 veicoli multiruolo VM90, 2 autocarri medi (ACM90) e 33 soldati. Una pattuglia da ricognizione, svolge costantemente attività di verifica delle viabilità e controllo dello stato dei luoghi interessati all’evento.genio di Palermo, anch’essi della brigata “Aosta”, già preallertati e pronti ad intervenire al verificarsi di un ulteriore peggioramento della situazione atmosferica. Le unità intervenute, grazie all’elevata connotazione “dual-use”, sono in grado di agire e operare prontamente ed efficacemente a favore della popolazione coinvolta, come già accaduto in analoghe situazioni del recente passato in provincia di Messina, nei comuni di Saponara e Giampileri.