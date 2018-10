Quinta puntata della sesta settimana.Si inizierà parlando di LIMONI, con la ricetta dello chef piemontese ROBERTO CARCANGIU, che preparerà un piatto di grande sapore, la FRICASSEA DI PESCE E VERDURE CON SALSA DI LIMONE E UOVO.Con lui, l’agronomo marchigiano DANIELE PACI e la biologa nutrizionista SERENA NARDO da Roma sveleranno tutte le proprietà benefiche di questo agrume.Nel “Duello all’italiana” di mezzogiorno, lo chef GIUSEPPE RACITI, da Catania, e la chef ANTONELLA COPPOLA, da Napoli, si sfideranno rivisitando un grande classico della cucina siciliana: le SARDE A BECCAFICO.Nello spazio “Cucina mia”, lo chef romano PAOLO CACCIANI proporrà un piatto ispirato alla vecchia tradizione laziale: gli STRACCI DI PASTA CON ZUCCHINE IN FIORE E PICCOLA GRICIA.Spazio anche alla creatività con il maestro pizzaiolo RENATO BOSCO da Verona, che sfornerà una coloratissima: PIZZA IN TEGLIA CON ZUCCA, SPINACINI E FORMAGGIO.Ultima “manche” per i protagonisti de LA PROVA DEL CUOCO di questa settimana: i concorrenti STEFANIA SENSI da Perugia e LIDO BELTRAME da Novara se la vedranno a suon di ricette, affiancati dagli chef BONETTA DELL’OGLIO, da Palermo, e FABRIZIO SEPE, da Roma.A giudicarli, lo chef stellato ROY CACERES e l’esperta gastronomica SIMONA MAGGIO.Con loro, “giurato per un giorno”, l’attrice di “Un posto al sole” MARINA TAGLIAFERRI.Nel corso della puntata l’inviato IVAN BACCHI sarà a CIVITELLA DEL TRONTO (Te), alla ricerca di un piatto perduto della tradizione abruzzese: le CEPPE CIVETELLESI.Tornerà, immancabile, il “borsino” della spesa” di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, con il suo report dai banchi del Mercato di Val Melaina a Roma.