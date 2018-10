Avrebbe ben potuto trasformarsi in tragedia la situazione alla quale gli agenti della Sezione Sezione Polizia Stradale di Catania hanno posto rimedio, la notte scorsa. A bordo della sua Fiat Punto bianca, sulla corsia di sorpasso e anche a velocità elevata, l’ottantunenne C. F., residente in una cittadina dell’hinterland etneo, sfrecciava a tutta birra, incurante del fatto che si trovava in senso opposto a quello di marcia, sulla tangenziale di Catania, all’altezza dello svincolo di Passo Martino. Solo grazie all’intervento della pattuglia della Polizia Stradale, che in servizio di vigilanza ordinaria ha notato la vettura, si è potuto evitare il peggio: quella tratta, infatti, è solitamente usata dal trasporto pesante, a ogni ora del giorno e della notte.Muniti di segnali luminosi e di torce elettriche , gli agenti si sono posti al centro della carreggiata, costringendo, alla fine, il conducente della “vettura killer” a fermarsi.Dopo lo scampato pericolo e messa in sicurezza la circolazione stradale, i poliziotti si sono rivolti all’anziano il quale non soltanto ha incredibilmente minimizzato l’accaduto, ma ha pure candidamente richiesto di esser lasciato andare per far rientro alla propria abitazione. Non c’è voluto molto agli operatori di Polizia Stradale per “fiutare” lo stato di confusione mentale dell’uomo che, essendo risultato negativo al test alcolemico, grazie a veloci accertamenti, esperiti tramite la Sala Operativa Compartimentale, è stato accertato non godere di perfetta salute.Appositamente allertati, sono giunti sul posto alcuni familiari del C. F. ai quali sono stati affidati sia la vettura, sottoposta a fermo amministrativo, sia il congiunto.