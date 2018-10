Nel pomeriggio di ieri, gli agenti delle Volanti hanno salvato una donna che stava tentando il suicidio.

Giunta la segnalazione sulla linea di emergenza 112, con la quale un medico dichiarava che una sua paziente gli aveva appena comunicato telefonicamente l’intenzione di togliersi la vita, un equipaggio delle Volanti si è immediatamente recato presso l’abitazione della donna.

Una volta all’interno, gli operatori si sono trovati di fronte a una donna di circa 50 anni, la quale, si era impiccata con una corda agganciata al bastone di ferro che sorreggeva la tenda.

Immediatamente un poliziotto, dotato di notevole prestanza fisica, ha subito sollevato la signora al fine di evitare il perdurare della trazione della corda sul suo collo, mentre l’altro operatore con un coltello ha reciso la corda.

Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti, la donna non è in pericolo di vita.

In seguito, la donna, cianotica in volto e con delle evidenti ferite lacero contuse al collo, è stata adagiata sul pavimento e rianimata in attesa del sopraggiungere del personale medico del 118 che, giunto sul posto, ha condotto la donna presso il pronto soccorso più vicino, in codice rosso.