Si dichiarano soddisfatti anche gli avvocati di parte civile, Lucia Spicuzza e Salvo Sorbello. “C'è soddisfazione – dicono i legali - perché perlomeno è stata esclusa la legittima difesa sia nella forma più ampia, rivendicata in via principale, che nella forma più attenuata, di quella putativa o di errore dell'uso dei mezzi da parte dell'imputato, rivendicata in Cassazione dall'avvocato Trombetta”.

Garozzo, riconosciuto dalla Corte di Cassazione colpevole dell'omicidio di Vincenzo Patanè, 48 anni. La vittima, ex amante della figlia di Garozzo, venne raggiunta l'8 maggio del 2015 da cinque colpi di pistola nella piccola frazione giarrese di San Giovanni Montebello. I giudici della Suprema Corte, al termine di una lunga Camera di Consiglio, hanno confermato la sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise d’Appello di Catania, che aveva ridotto la pena da dieci anni ad 8 anni ed 8 mesi, riconoscendo all'imputato le attenuanti generiche. Nonostante il mancato riconoscimento della legittima difesa, si dicono soddisfatti della sentenza gli avvocati della difesa Giuseppe e Francesco Trombetta. “Siamo soddisfatti poiché la pena è rimasta contenuta nel minimo – spiegano i legali - grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, che tecnicamente sono da ricollegare non soltanto alla confessione resa nell'immediatezza dei fatti ma anche e soprattutto da un complessivo clima di accertate vessazioni a cui la vittima sottoponeva la figlia del Garozzo e che costituiscono le vere ragioni del delitto”. Garozzo, che ha già scontato ai domiciliari quasi 3 anni e mezzo, sarebbe entrato in carcere con animo sereno. “E' consapevole di dover scontare una pena per un fatto grave – spiegano ancora i legali Trombetta – Ha già dichiarato più volte di essersi pentito ma ha agito al culmine dell'esasperazione”.L'OMICIDIO. Sono da poco passate le 11 di un tranquillo venerdì di maggio quando nella piccola frazione collinare giarrese di San Giovanni Montebello una serie di colpi di arma da fuoco interrompono la quiete mattutina. Ad esplodere l'intero caricatore contro Vincenzo Patanè è Isidoro Garozzo. Sono cinque i colpi che lo raggiungono, due al capo, due al torace ed uno ad un arto superiore. Quando i carabinieri della Compagnia di Giarre giungono sul posto il 48enne è ancora vivo. E' lui stesso ad indicare ai militari dell'Arma il nome di chi gli ha sparato. L'uomo morirà poco dopo. Gli investigatori ricostruiscono in breve l'accaduto. Emerge un clima di dissapori, minacce e aggressioni, alla cui origine ci sarebbe una precedente relazione extraconiugale intercorsa tra Patanè e la figlia di Garozzo.